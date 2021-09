Neue Posse in den HRS: Dr. Marc Berna soll an Verwaltungsrat und Selektionskomitee vorbei die Nachfolge von Claude Schummer antreten.

Hôpitaux Robert Schuman

Wie Schiltz einen neuen Generaldirektor bestimmt

Annette WELSCH Neue Posse in den HRS: Dr. Marc Berna soll an Verwaltungsrat und Selektionskomitee vorbei die Nachfolge von Claude Schummer antreten.

Der Gastro-Enterologe Dr. Marc Berna wird Nachfolger von Dr. Claude Schummer als Generaldirektor der Hôpitaux Robert Schuman (HRS). Das hat er jedenfalls selber verlauten lassen. Weder das Selektionskomitee noch der Verwaltungsrat wurden aber bislang mit einer Entscheidung befasst. Verwaltungsratspräsident Jean-Louis Schiltz scheint wieder einmal gesprochen zu haben.



Dr. Marc Berna (47) studierte Medizin in Strassburg und promovierte an der Universität Bonn. Die Facharztausbildung in Innerer Medizin mit Schwerpunkt Gastro-Enterologie absolvierte er von 2002 bis 2010 im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Seit 1. Januar 2011 arbeitet er im Hôpital Kirchberg.

Misstrauen vorprogrammiert

Für Befremden über diese Wahl sorgt in Fachkreisen, dass sich mit Prof. Pit Lamesch (62) neben Dr. Berna auch ein Zweiter um den Posten beworben hat. Der Luxemburger ist seit 16 Jahren Chefarzt der Chirurgie, zunächst am St.Georg Hospital in Leipzig und derzeit an der Helios Klinik Schkeuditz in der Nähe von Leipzig.

Man habe im CHEM in Esch gesehen, dass es nicht glücklich ist, einen Arzt aus dem eigenen Haus an die Spitze zu setzen. Er bekomme es schwer, der Vorwurf und das Misstrauen, einzelne Kollegen zu begünstigen, stehe dann immer im Raum. Und auch die Eigenproklamation, ohne offizielle Kommunikation sorgt für Irritation - nicht nur unter Kollegen.

Führungserfahrung nicht erwünscht

Prof. Lamesch studierte Medizin an der Freien Universität Brüssel und wechselte zur Facharztausbildung an die Medizinische Hochschule Hannover. Zehn Jahre lang war er als Oberarzt an der Uniklinik Leipzig tätig. Seit 2001 ist er Professor an der Universität Leipzig und hat 89 Publikationen aufzuweisen.

Ein gestandener Mann mit Führungserfahrung demnach, der auch Anfang August genau wie Dr. Berna zum Interview bei der Personal- und Managementberatungsfirma Kienbaum Consultants International eingeladen war. Vor kurzem wurde ihm dann mitgeteilt, dass „der Auftraggeber nicht mehr an seiner Kandidatur interessiert“ sei.

Der Auftraggeber ist nicht mehr an Ihrer Kandidatur interessiert. Kienbaum Consultants Intrenational

Kienbaum wurde vom HRS mit der Suche nach einem Luxemburg Mediziner für die Nachfolge von Dr. Claude Schummer beauftragt, der im März infolge der umstrittenen Impfaktion der HRS-Verwaltungsratspräsidenten und Vizepräsidenten Jean-Louis Schiltz, Michel Wurth und Claude Seywert beurlaubt wurde.



Suche sollte „ein offener Prozess“ sein

Im April wurde offiziell verkündet, dass die HRS und Schummer getrennte Wege gehen. Die Gründe dafür wurden nie bekannt gegeben. Der Nachfolger oder die Nachfolgerin sollte über eine nationale und internationale Ausschreibung unter Einbeziehung internationaler Expertise gesucht werden.

Dabei handele es sich um einen offenen Prozess, der vom Verwaltungsrat der HRS S.A. initiiert wurde und von einer internen Kommission geleitet wird, hieß es damals. Diesem Selektionskomitee gehören die Verwaltungsräte Claude Seywert, Michel Wurth, Marie-Josée Jacobs und Dr. Robert Steinmetzer an - Jean-Louis Schiltz ausdrücklich nicht. Es sollte sich aber auch mit dem Conseil médical sowie der Personaldelegation abgestimmt werden.

Generaldirektor von Schiltz' Gnaden

Bislang wurde aber weder der Verwaltungsrat mit einer Entscheidung über die Schummer-Nachfolge befasst, noch hat das Selektionskomitee - von ein paar Emails abgesehen - etwas vom Auswahlprozess gehört. Bis ihnen zugetragen wurde, dass Dr. Berna sich mit seinem neuen Posten offiziell brüstet. „Das ist voreilig, er kann nicht eingestellt werden, bevor er durch den Verwaltungsrat ist“, so Betroffene.

Dort hält man es nun „für gut möglich“, dass der Verwaltungsratspräsident Jean-Louis Schiltz allein eine ihm genehme Entscheidung traf. Lakonisch heißt es, dass Schiltz ja auch auf eine große Mehrheit im Verwaltungsrat zählen kann und die Wahl seines Wunschkandidaten sicherlich hinbekommen wird.

Die angebliche Unabhängigkeit des Selektionskomitees und die zur Schau gestellte Zurückhaltung - alles nur Fassade. Die Intrigen und Machtspiele des Jean-Louis Schiltz im Hintergrund gehen munter weiter. Und jeder macht gute Miene zum bösen Spiel.

