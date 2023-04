Das Großherzogtum verfügt zwar über keine Küste, nimmt sich beim Nordseegipfel in Ostende aber vor, mehr in Off-Shore-Windanlagen zu investieren.

Nordsee als „grünes Kraftwerk Europas“

Wie Luxemburg ohne Küste in Windenergie investieren wird

(FJ / C.) Premierminister Xavier Bettel (DP) und Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) haben am Montag am Nordseegipfel im belgischen Ostende teilgenommen. Das Ziel dieses Gipfels: die Zusammenarbeit bei der Nutzung erneuerbarer Offshore-Energie in der Nordsee durch umfangreiche Investitionen in Windenergie stärken und Verbindungsleitungen für grünen Wasserstoff und Strom fördern.

Der Nordseegipfel in Ostende ist nach dem ersten Gipfel im Jahr 2022 im dänischen Esbjerg der zweite seiner Art. Diesmal waren Dänemark, Frankreich, Deutschland, Irland, die Niederlande, Norwegen, das Vereinigte Königreich, Luxemburg und die Europäische Kommission vor Ort vertreten. Neben mehreren Rundtischgesprächen und Diskussionsrunden wurde gegen Ende des Gipfels eine Absichtserklärung der teilnehmenden Staaten unterschrieben, die Zusammenarbeit in puncto Nutzung erneuerbarer Offshore-Energie zu verstärken.

6 Premierminister Xavier Bettel (DP) und Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) beim Nordseegipfel im belgischen Ostende. Foto: northseasummit2023

Bau von „Energieinseln“ - Luxemburg arbeitet eng mit Dänemark zusammen

„Die Stärkung unserer Zusammenarbeit mit den anderen Ländern, die an diesem Gipfel teilnahmen, unterstützt auch die Sicherheit der Energieversorgung in Luxemburg und bestätigt, dass die Offshore-Energieerzeugung auch eine Lösung für Länder ohne Küste ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Staatsministeriums nach der Visite Bettels und Turmes in Ostende.

Unter anderem arbeite Luxemburg bereits eng mit Dänemark über ein Projekt zusammen, das auf den Bau von „Energieinseln“ abzielt – also künstliche Inseln vor der Küste Dänemarks, die mit Windparks verbunden sind und das Festland mit grüner Energie versorgen.

