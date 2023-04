83 Millionen Euro bekommt Luxemburg durch den EU-Aufbauplan. Unter anderem werden die Kompetenzen von Arbeitnehmern gestärkt.

Europäischer Aufbauplan

Wie Luxemburg EU-Aufbaugelder ausgibt

Annette WELSCH

Nanni Reuter war ausgerechnet in der Pandemie arbeitslos, heute arbeitet sie als Weiterbildungsbeauftragte bei der Naturverwaltung – und ist glücklich. Zu verdanken hat sie den beruflichen Erfolg der ADEM. Die stampfte 2021 in der Pandemie das Programm FutureSkills buchstäblich aus dem Boden. Darin werden in drei Monaten im Online-Kurs digitale Kompetenzen, aber auch sogenannte soft skills vermittelt.

„Es geht viel darum, wie man richtig lernt und was alles zur verbalen und non-verbalen Kommunikation dazugehört – dass man miteinander redet und wie, aber auch wie man aktiv zuhört, denn man hört oft zu, muss aber auch Fragen stellen, um sich sicher zu sein, dass das Gesagte auch beim Gegenüber ankam. Die Kommunikation ist das A und O in einem Betrieb.“ Bereichernd war für sie auch, dass man sich bewusst wurde, für den Arbeitsmarkt wichtige Kompetenzen zu besitzen, auch wenn man kein Diplom hat.

Nanni Reuter bekam durch diese Weiterbildung die Chance, ein sechsmonatiges Praktikum bei der ADEM im Bereich der FutureSkills zu machen, praktische Erfahrung in der Koordination und Organisation von Weiterbildungen zu sammeln und schließlich den Posten bei der Naturverwaltung zu bekommen. FutureSkills ist eines der ADEM-Programme, die mithilfe der EU-Gelder aufgebaut wurden, um die Kompetenzen von Arbeitnehmern zu stärken - 500 Personen durchliefen es bislang.

Europäischer Aufbauplan stellt 724 Milliarden Euro bereit

Die Gelder stammen aus dem beispiellosen EU-Aufbauplan Next Generation EU: Mit 724 Milliarden Euro soll die europäische Wirtschaft angekurbelt und der grüne und der digitale Wandel unterstützt werden. Vor zwei Jahren hat ihn die EU nach der Covid-Krise auf den Weg gebracht - 83 Millionen Euro erhält Luxemburg. Am Montag zogen der EU-Kommissar für Soziales und ehemalige Arbeitsminister, Nicolas Schmit (LSAP), mit Finanzministerin Yuriko Backes (DP) und Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) eine erste Bilanz.

„Der Plan ist strategisch wichtig, um Europa resilienter zu machen und besser für künftige Herausforderungen zu rüsten. Und er zeigt, dass Europa fähig ist, gemeinsam solidarische Lösungen zu finden“, sagte Anne Calteux, die Vertreterin der EU-Kommission in Luxemburg einleitend. Finanzministerin Yuriko Backes, die den Luxemburger Aufbauplan koordiniert, wies darauf hin, dass wichtige Reformen unterstützt werden. „Luxemburg profitiert davon in eigenen Projekten, aber auch als kleiner offener Wirtschaftsraum, weil die gesamteuropäische Wirtschaft gestärkt wird.“

Neben den 1,5 Millionen Euro für den Bereich Weiterbildung und Kompetenzen, mit dem die soziale Kohäsion und die Resilienz gestärkt werden sollen, wird in die grüne und die digitale Wende investiert: in den Bereich Dekarbonisierung des Transports, digitale Dienstleistungen im öffentlichen Dienst und Wohnungsbau. Es sind die Bereiche, in denen die EU-Kommission auch stets im Rahmen des Europäischen Semesters Reformen anmahnt.

Als Beispiele führte Backes das Schaffen bezahlbaren Wohnraums für 2.300 Personen mit dem Projekt Nei Schmelz in Düdelingen an, das mit 18 Millionen Euro unterstützt wird und zudem auf einem Null-Emissionen-Energiekonzept beruht. Mit 30,5 Millionen Euro werden Aufladestationen von Firmen für die E-Mobilität unterstützt, die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollen. „69 Prozent der Investitionen tragen dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen“, erklärte Backes.

„69 Prozent unserer Investitionen tragen dazu bei, den Klimawandel zu bekämpfen“ Yuriko Backes, Finanzministerin

„Es hat eine Pandemie gebraucht, um Europa einen großen Schritt weiterzubringen“, stellte Nicolas Schmit fest und verwies auf 1.108 Milliarden Euro, die die EU mitsamt der sozialen Maßnahmen und dem Repower EU-Plan zur Energiewende investiert. „Heute hat die EU dadurch das Beschäftigungsniveau von vor der Krise. Aber psychologisch war vor allem die Botschaft wichtig, dass Europa fähig ist, zusammen Lösungen zu finden.“

Dass Luxemburg nur 83 Millionen von den 728 Milliarden Euro des Aufbauplans bekommt, liege daran, dass es dank des hohen Finanzdienstleistungsanteils, der sich digital gut in der Pandemie durch Telearbeit leisten ließ, wirtschaftlich und von der Beschäftigung her gesehen am besten von allen Ländern durch die Pandemie gekommen ist.

