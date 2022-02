Seit August gibt es das Pilotprojekt, zu dem nun Zwischenbilanz gezogen wurde. Paulette Lenert meint, der Peak der Omikron-Welle sei überstanden.

Behandlung von Pandemipatienten

Wie Long-Covid-Patienten betreut werden

Annette WELSCH Seit August gibt es das Pilotprojekt, zu dem nun Zwischenbilanz gezogen wurde. Paulette Lenert meint, der Peak der Omikron-Welle sei überstanden.

Am 1. August 2021 startete ein Pilotprojekt zur Behandlung von Long-Covid-Patienten. Dabei arbeiten das Centre hospitalier de Luxembourg (CHL), das Rehazenter, das Domaine thermal in Mondorf sowie mittlerweile auch das CHNP eng zusammen. Am Donnerstag wurde im Beisein von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) Zwischenbilanz gezogen.



Doch zunächst ging die Ministerin auf die aktuelle Covid-Situation ein und machte vor allem Werbung für die Impfungen. Denn die Situation sei anders als vorher trotz hoher Neuinfektionen entspannt, weil die Spitäler nicht überlastet sind. Man habe eine relativ positive Entwicklung. Der Reproduktionswert liege mit 0,88 unter 1,0. „15.000 Neuinfektionen sind nicht nichts, aber es stimmt uns positiv, wir scheinen, den Peak hinter uns zu haben.“

Das Virus zirkuliere und man habe 20 Prozent mehr Isolationen, aber die Inzidenz bei den Geimpften sei nur halb so hoch wie bei den nicht geimpften und es gebe weniger schwer Erkrankte. Auch im Spital zeige sich, dass die Impfung wirkt. Insgesamt benötigten nur fünf geboosterte Patienten eine Behandlung auf der Intensivstation. Die Inzidenz bei den Patienten mit schweren Verläufen liegt bei 6,9 auf 100.000 bei den Geimpften, aber bei 134,2 auf 100.0000 bei den nicht Geimpften. „Ihr Risiko ist 19 mal höher auf der Intensivstation zu landen. Impfen wirkt“, stellte Lenert fest.

93 Prozent der über 60-Jährigen geschützt

„Die Population von den über 60-Jährigen ist zu über 90 Prozent geimpft und 77 Prozent sind geboostert. Das hat den Unterschied gemacht“, sagte Lenert. Ende Januar seien nur 18.000 der Personen über 60 nicht geimpft, aber einige von ihnen genesen. Sie geht davon aus, dass 93 Prozent gut geschützt sind. Und 72,2 der Gesamtbevölkerung hätten zumindest eine erste Impfung, dazu käme, dass 15,6 Prozent der nicht Geimpften genesen sei.

Bis zum 24. Januar waren 443 Patienten im Long-Covid-Programm aufgenommen. Ihr Durchschnittsalter liegt bei 47 Jahren und mit 65 Prozent trifft es eher Frauen als Männer. Insgesamt sind 200 Krankheitsbilder als Long-Covid anerkannt, weshalb es so schwer zu diagnostizieren ist. Am verbreitetsten ist das chronische Fatigue-Syndrom, gefolgt von Atemnot und Husten, Verlust der Ausdauer und der Muskelkraft. Wer drei Monate nach der Erkrankung noch Symptome hat, gilt als Long-Covid-Patient.

Parcours des Programms

Um ins Programm zu kommen, müssen die Patienten von einem Arzt bereits mit dieser Diagnose angemeldet werden, worauf eine Telekonsultation erfolgt und ein Fragebogen zu den Symptomen ausgefüllt wird. Je nach Schwere - Depressionen, Hyperventilation, Atemnot und Verlust der Autonomie - wird entschieden, wer schnell einen Termin für die Untersuchung bekommt.

Dabei wird dann unter anderem ein Konzentrationstest für die Gedächtnisfunktion durchgeführt, man muss sechs Minuten laufen und es wird die Sauerstoffsättigung gemessen. Danach wird je nach Schwere und Symptomen in das CHL, das Rehazenter, das CHNP nach Ettelbrück oder das Thermalbad in Mondorf orientiert.

Wir können nur die Symptome behandeln. Dr. Gaston Schütz

Das Rehazenter übernimmt beispielsweise die schweren Verläufe, das CHNP vorwiegend Personen mit Gedächtnisproblemen oder Ängstlichkeit - jeder dritte Patient klagt über psychische Probleme -, Mondorf ist auf Patienten mit Geruchs- und Geschmacksverlust spezialisiert. Die Therapie dauert etwa drei Wochen und danach wird telefonisch überwacht.

26 Tage Wartezeit, 78 auf der Warteliste

„Bis heute gibt es keine richtige Therapie für die Long-Covid-Patienten. Wir können nur die Symptome behandeln. Das schafft nicht immer das nötige Vertrauen, wenn wir den Patienten nicht sagen können, wann es besser wird“, schilderte der Generaldirektor des Rehazenter, Dr. Gaston Schütz die auch für die Ärzte frustrierende Situation.

Mit 88 Anfragen fing man im August an, derzeit warten 78 Patienten auf die Telekonsultation, 142 Patienten haben sie durchlaufen und 223 Patienten sind nach der Untersuchung orientiert. Im Schnitt müssen mit 26 Tagen Wartezeit bis zur Telekonsultation gewartet werden. Erst 26 Patienten konnten die Behandlung bislang abschließen, das macht eine Beurteilung von Long-Covid schwierig

Die wenigsten Long-Covid-Patienten waren symptomlos erkrankt. Dr. Thérèse Staub

„Wir könnten die Kapazitäten noch hochfahren, hoffen aber nun, dass weniger Long-Covid-Patienten kommen. Das zeichnet sich durch die neue Variante ab, die weniger schwere Erkrankungen hervorruft,“, sagte Schütz. Denn man könne mittlerweile sagen, dass es eine Korrelation mit der Schwere der Erkrankung gibt. „Die wenigsten Long-Covid- Patienten waren symptomlos erkrankt“, betonte die Infektiologin Dr. Thérèse Staub.



1,2 Millionen Euro kostete das Long-Covid-Programm bislang, teilte der Regierungskommissar für die Spitäler Jean-Paul Freichel mit. Am Mittwoch entschied der Verwaltungsrat der CNS, dass es weitergeführt wird. Das Luxembourg Institute of Health gewährleistet die wissenschaftliche Begleitung und es gibt auch noch eine retrospektive Studie der Kannerklinik zu Long-Covid bei Kindern.

