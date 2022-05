Der sieben Meter hohe, aus fossilen Energieträgern bestehende Aufblasdinosaurier versinnbildlicht die Kritik am Energiecharta-Vertrag.

Politik 3 3 Min.

Aufklärungsaktion

Wie ein „prähistorischer“ Vertrag die Energiewende bedroht

Florian JAVEL Der sieben Meter hohe, aus fossilen Energieträgern bestehende Aufblasdinosaurier versinnbildlicht die Kritik am Energiecharta-Vertrag.

Unübersehbar, bedrohlich und aus der Zeit gefallen thronte am Dienstag der von der ONG Action Solidarité Tiers Monde (ASTM) aufgestellte, sieben Meter hohe und aus fossilen Energieträgern zusammengesetzte „ECT-Rex“ auf der Place d'Armes über den Köpfen des Energieministers Claude Turmes (Déi Gréng) und des Abgeordneten François Benoy (Déi Gréng). Der Aufblasdinosaurier soll kritisch auf den „prähistorischen Charakter“ des 1994 in Lissabon unterzeichneten Energiecharta-Vertrags aufmerksam machen.

Die europaweite Tournee mit dem Namen „Bye Bye ECT-Rex“, unterstützt von diversen europäischen NGOs, wie unter anderem „Friends of the Earth Europe“, „WeMove Europe“ und der ASTM, begann am 24. April in Lissabon und hat neben Berlin, Brüssel, Madrid nun auch in Luxemburg den „ECT-Rex“ zur Schau gestellt, um die Öffentlichkeit für die komplexe Materie des Energiecharta-Vertrages zu sensibilisieren.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die ASTM verlangt eine klare Position vonseiten der Regierung: Für sie ist der Ausstieg aus dem ECT nicht verhandelbar und alternativlos. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die ASTM verlangt eine klare Position vonseiten der Regierung: Für sie ist der Ausstieg aus dem ECT nicht verhandelbar und alternativlos. Foto: Guy Jallay Cédric Reichel (l.) fordert von Claude Turmes (m.), eine EU-Koalition zu bilden, um einen Austritt aus dem ECT zu ermöglichen. Foto: Guy Jallay Wer am Dienstag an der Place d'Armes entlangspazierte, konnte den sieben Meter hohen "ECT-Rex" nicht übersehen. Foto: Guy Jallay

Aus der Zeit gefallen

1991 als politische Absichtserklärung beginnend, hatte die Europäische Energiecharta die Förderung des Wirtschaftswachstums durch Maßnahmen zur Liberalisierung von Investitionen und Handel mit Energie zum Ziel. Die Schaffung eines rechtlichen Rahmens für eine Ost-West-Energiekooperation mit den ehemaligen UdSSR-Ländern wurde angestrebt und 1994 der Energiecharta-Vertrag unterschrieben.

Weshalb Luxemburg indirekt verwundbar bleibt Um vom russischen Gas loszukommen, suchen die Europäer händeringend nach Alternativen. Energieminister Claude Turmes nennt vier Argumente, wie Luxemburg seine Energiewende beschleunigen kann.

Der Vertrag regelt den Handel und den Transit mit Primärenergieträgern und Energieprodukten, den Investitionsschutz und die Streitbeilegung mittels internationaler Schiedsgerichtsbarkeit. Gerade der Investitionsschutz steht im ECT in der Kritik, denn staatliche Klimaschutzmaßnahmen können aufgrund von Klagen privater Investoren, die auf dem „Fair and Equitable Treatment“-Grundsatz basieren, behindert oder sogar aufgehoben werden.

Der ECT ist nicht modernisierbar, genauso wie Dinosaurier ist der Vertrag ausgestorben. Cédric Reichel, ASTM

Der Ausstieg aus fossilen Energien wird durch den ECT dadurch erschwert, dass beispielsweise große Öl- und Gasunternehmen Staaten verklagen können, sobald diese politische Entscheidungen treffen, welche einen bestimmten Energiesektor behindern würden, indem beispielsweise der Bau einer Öl- oder Gaspipeline verhindert wird.

„Der ECT ist nicht modernisierbar“

Während der Europäische Rat der Europäischen Kommission 2019 ein Mandat zur Aufnahme von Verhandlungen über die Modernisierung des Energiecharta-Vertrages erteilt hat, um die Bestimmungen des ECT so zu verändern, dass nachhaltige Entwicklung und Klimaziele berücksichtigt werden, bewerten Cédric Reichel und die ASTM diesen Modernisierungsversuch kritisch:

„Der ECT ist nicht modernisierbar, genauso wie Dinosaurier ist er ausgestorben und wir begrüßen die Initiative von Ländern wie Spanien oder Polen, welche aus dem Vertrag austreten wollen“, beteuerte Reichel in Anwesenheit des Energieministers. Man wolle mit den erwähnten Ländern eine Koalition bilden und gemeinsam aus dem ECT austreten.

G7-Staaten bekennen sich gemeinsam zum Kohleausstieg Die sieben großen Industrienationen bekennen sich dazu, die Stromgewinnung aus Kohle zu beenden.

Dass Luxemburg allein nicht handlungsfähig ist, um eine solche Koalition zu führen, bestreitet Reichel nicht, doch sei man auf eine kritische Masse in der EU angewiesen und jede Überzeugungsarbeit und eine klare Position gegenüber dem ECT würden das Vorhaben, aus dem Vertrag auszutreten, voranbringen.

Wenn wir mit der Modernisierung eine Verkürzung der Klausel erreichen, wird ein Austritt nicht mehr notwendig sein. Claude Turmes, Energieminister (Déi Gréng)

Reichel befürchtet zudem, dass, wenn die Bewertung der Modernisierung des Energiecharta-Vertrages am 24. Juni dieses Jahres negativ ausfällt, Gespräche mit Ländern aus dem Globalen Süden zu einer Expansion der Vertragspartner führen könnte, welche auch das Bestreben dieser Länder, die Energiewende voranzubringen, behindern könnte.

Position des Energieministers ist „ambig“

Dass Luxemburg ein Austreten aus dem ECT aktiv verfolgt, verneinte Claude Turmes nicht, aber er bejahte es auch nicht: „Momentan könnten wir aufgrund einer sogenannten Auslaufklausel noch 20 Jahre nach einem Austritt von Unternehmen verklagt werden. Wenn wir mit der Modernisierung aber eine Verkürzung dieser Klausel erreichen, wird ein Austritt nicht mehr notwendig sein“, erklärte Turmes den auf der Place d'Armes anwesenden Zuschauern, unter anderem den Abgeordneten François Benoy und Myriam Cecchetti (Déi Lénk).

Wie lange brauchen wir noch Erdgas und Öl? Auch Luxemburger Forscher und Firmen arbeiten an Alternativen – bis diese Erdgas und Öl ersetzen, werden aber noch einige Jahre vergehen.

Eine juristisch klare und „verhandlungstechnisch einfache Lösung“ existiere nicht, so Turmes, er sei aber vom Modernisierungsprozess des ECT überzeugt und beteuert, Luxemburg habe sich für diese Verhandlungsposition der EU stark eingesetzt.

Scheitert der angestrebte Modernisierungsprozess, so will der Energieminister sich mit dem ASTM an einen Tisch setzen und über das Resultat der Verhandlungen diskutieren. Reichel, der die Position des Ministers als „ambig“ und „unklar“ bezeichnete, lobte das Unterfangen der verschiedenen NGOs, die durch ihre Aufklärungsaktion eine größtmögliche Sensibilisierung der Öffentlichkeit erreichen wollen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.