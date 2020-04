Wie die Opposition die Corona-Politik der Regierung sieht

Nach der Erklärung von Premier Xavier Bettel (DP) vor dem Parlament bekommen die Oppositionssprecher am Freitag die Gelegenheit, der Regierung in Bezug auf ihre Corona-Politik auf den Zahn zu fühlen.

In Krisenzeiten schlägt die Stunde der Exekutive. Sie hält das Heft des Handelns in der Hand, und wenn ihr keine größeren Patzer unterlaufen und sie ihre Botschaft glaubwürdig an den Mann beziehungsweise die Frau bringt, steht die Bevölkerung auch hinter der Regierung.



Für die Dauer des Ausnahmezustands hat die Opposition es schwer, überhaupt wahrgenommen zu werden ...