Sechs Schwerpunkte bis 2030 setzt das Weißbuch des Dachverbands der Krankenhäuser. Konkrete, schnell umzusetzende Aktionen sind Mangelware

Politik 4 Min.

Gesundheitsreform

Wie die Krankenhäuser das Gesundheitssystem heilen wollen

Ines KURSCHAT Sechs Schwerpunkte bis 2030 setzt das Weißbuch des Dachverbands der Krankenhäuser. Konkrete, schnell umzusetzende Aktionen sind Mangelware

Es war auffällig: Während auf der Pressekonferenz der Vereinigung der Pflegepersonen ANIL vergangenen Mittwoch lauter Frauen das Wort ergriffen, war das Podium des Dachverbands der Krankenhäuser FHL am Donnerstag zur Vorstellung seiner Vision 2030 für die Spitäler und das Luxemburger Gesundheitssystem rein männlich besetzt.



Mehr Vielfalt und Inklusion waren denn auch keine erklärten Ziele unter den sechs Schwerpunkten der 107-seitigen Roadmap, die sich 45 bis 50 Mitglieder des Managements aus den vier Spitalzentren in den vergangenen zwölf Monaten im Land gegeben haben. Dafür: Krankenhausmedizin, Patientenverläufe, Digitalisierung, Data Management, Human Resources und die Finanzierungsweise. Der Thinktank war Folge der Grundsatzdebatte um die Gesundheitsversorgung, die nach der Corona-Pandemie wieder an Fahrt aufgenommen hat.

Sechs Schwerpunkte auf 107 Seiten

Im Weißbuch der FHL geht es darum, Strukturaspekte der heutigen und zukünftigen Gesundheitsversorgung sowie Schnittstellen zwischen (Allgemein-) Mediziner, Patient und Krankenhaus stringenter und effizienter zu organisieren – aus der Perspektive der Krankenhäuser: Die Spitäler sehen sich als wichtige (wenn nicht die wichtigste) von drei Säulen, die sie in den kommenden Jahren gestärkt wünschen. „Wir glauben, dass die Attraktivität der Spitalbeziehung ganz zentral ist für eine gute Gesundheitsversorgung“, so FHL-Präsident Philippe Turk.

Spitalmedizin der Zukunft Der Streit um die Nomenklaturkommission im Gesundheitswesen ist nur die Spitze des Eisbergs.

Geht es nach der FHL, soll die Zusammenarbeit zwischen der Erstversorgung des Patienten beim Allgemeinarzt und der spezialisierten Behandlung in den Krankenhäusern in Zukunft enger werden. Damit Patienten schneller zur benötigten Therapie gelangen, sollen Kartografien zu den Behandlungen bestimmter Krankheitsbilder und Patientengruppen helfen. Ein Instrument auf diesem Wege ist ein besserer Zugang auch für Hausärzte zum digitalen Patientendossier und zu weiteren Daten, die bisher den Krankenhäusern vorbehalten waren. Der Patient soll stärker in seinen Behandlungsweg eingebunden werden und mit seinem Feedback sogar auf Qualitätsprozesse Einfluss nehmen. Wie das konkret aussehen kann, darüber schweigt sich die Roadmap allerdings aus.

Digitalisierung: Echtes Leadership gesucht

Überhaupt findet sich auf den 107 Seiten nicht viel schnell und direkt Umzusetzendes. Die Digitalisierung ist ein teures Mammutprojekt. Als Grundsatz gilt, Datensätze und -erhebungen krankenhaus- und bereichsübergreifend zu standardisieren und zu harmonisieren. Dafür soll eine „robuste und transparente Gouvernance“ mit „echtem Leadership“ aufgestellt werden. Diese siedelt die FHL im Ministerium an. Zuvor soll gemeinsam mit den Akteuren im Feld ein Lastenheft erstellt werden, welche Daten und Datenbanken der Gesundheitssektor benötigt. Einzelne Bausteine gibt es wohl, etwa das Gesundheitsobservatorium. Aber es bleibt sehr viel zu tun.

Die wenigen konkreten Aktionen sind die bekannten: Eine gerechtere Entlohnung und überarbeitete Nomenklatur für die Ärzte und eine bessere Life-Work-Balance werden gefordert, wie diese finanziert werden soll – unklar. Ebenso unscharf bleibt, wie die Leitungen in den Krankenhäusern für mehr Transparenz sorgen wollen. Umso deutlicher das Anliegen der FHL, dass die Krankenhäuser „werte-basiert“ und mit Benchmarks arbeiten, dafür Gewinne behalten wollen. Nur: Was bringt das beispielsweise im Hinblick auf die pädiatrische Unterversorgung? Die Kinderklinik arbeitet hierzulande seit Monaten am Belastungslimit.

Wie sich die Aktivitäten der Spitäler entwickeln Die Carte sanitaire 2021 zeigt, dass die ambulanten Eingriffe steigen und die Aufenthaltsdauer in den Spitälern sinkt.

Nichts ohne das Krankenhaus?

Eine andere Forderung betrifft mehr disziplinübergreifende Zusammenarbeit und dezentrale ambulante Gesundheitsdienste. Bisher hat sich die FHL wohl für ein größeres dezentralisiertes Angebot ambulanter Pflege ausgesprochen, dieses im Rahmen kleiner „Satelliten-Pflegestellen“. Diese wären weiterhin unter dem Dach eines Krankenhauses organisiert und nicht, wie es der Ärzteverband AMMD verlangt, durch private, losgelöst von den Krankenhäusern agierende Ärztegesellschaften.

Beim Personalwesen wird im Weißbuch betont, dass, um die Gesundheitsberufe in Zukunft attraktiv zu halten, mehr Brücken und bessere Aus- und Weiterbildungsangebote notwendig sind. Für 2030 soll das Medizinstudium bis einschließlich Master gehen und mehr Bachelor und BTS-Studiengänge im Bereich der (spezialisierten) Krankenpflege angeboten werden. So soll auch die große Abhängigkeit Luxemburgs von ausländischen Arbeitskräften, von denen zwei Drittel der Kranken- und Pflegekräfte aus dem Ausland kommen, reduziert werden.

Fachkräftemangel angehen

Der Medizinberuf soll attraktiver werden, indem sich Ärzte mehr in Forschung und Lehre einbringen und dies auch bezahlt bekommen: In Luxemburg kommen weit unter drei Mediziner auf 1.000 Einwohner (das ist weniger als im benachbarten Frankreich mit 3,2, Belgien mit 3,3 und Deutschland mit 4,2 Mediziner pro 1.000 Einwohner). Pflegepersonal soll sich im Laufe der Berufskarriere weiter spezialisieren respektive umorientieren können.

Pflegepersonal: „Wir brauchen Hilfe – und zwar sofort“ Die Vereinigung der Pflegepersonen ANIL hat Forderungen zu den Arbeitsbedingungen und der Ausbildung.

Das sind alles keine neuen Ideen, sondern fordert die ANIL seit Jahren, zuletzt am Dienstag auf ihrer Pressekonferenz. Angesprochen auf Bürokratieabbau und Entlastung, die die Pflegeorganisation angesichts hoher Burnout-Zahlen seit Jahren anmahnt, fällt die Antwort der FHL jedoch spärlich aus: „Administrative Arbeit ist ein Thema, wir müssen diese minimieren“, hieß es.

Auf die Frage, ob es zusätzliche Fachkräfte geben wird, die speziell dokumentarische Aufgaben übernehmen, wie es die ANIL fordert, heißt es vage: „Wir werden da Lösungen suchen, damit die Pflegekraft Zeit gewinnt.“ Romain Nati, Generaldirektor des CHL, betont den Schulterschluss: „Die ANIL rennt bei uns offene Türen ein.“ Die Dokumentation sei aber für die Qualitätsentwicklung wichtig. Nati und Co erhoffen sich Erleichterungen durch die fortschreitende Digitalisierung.

Keine Frage, die Krankenhäuser bauen auf der Arbeitsleistung der rund 9.000 Pflegerinnen und 1.000 Mediziner auf. Wie diese bei der Stange gehalten werden können, bei steigender Arbeitsbelastung, fortschreitender Anonymisierung auf dem Arbeitsplatz und, erst recht nach der Pandemie, zunehmendem Burnout, darüber zerbrechen sich Personalchefs weltweit den Kopf.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.