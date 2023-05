Die Forderungen des Rahmenwahlprogramms der Kommunisten stehen unter dem Motto "Die Gemeinde gehört all ihren Einwohnern".

Gemeindewahlen

Wie die KPL sich die Zukunft der Gemeinden vorstellt

In drei Gemeinden tritt die Kommunistische Partei Luxemburgs bei den Gemeindewahlen an: Esch/Alzette, Differdingen und Rümelingen. Nun steht auch das Rahmenwahlprogramm, das von den Kandidatinnen und Kandidaten der KPL bei einer Landeskonferenz vergangene Woche beschlossen wurde. Dazu gehört die Feststellung, dass Wohnen ein grundlegendes Menschenrecht ist. Unter dem generellen Motto „Die Gemeinde gehört all ihren Einwohnern“ wendet sich die Partei entschieden gegen Steuererhöhungen und die Privatisierung von Gemeindeeigentum.

Im Kampf gegen die Armut sollen nicht die Armen bekämpft werden, sondern konkrete Maßnahmen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und für die Lösung der sozialen Probleme der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ergriffen werden. So sei auch mehr Sicherheit auf den Straßen und Plätzen nur durch soziale Maßnahmen erreichbar.

Die Kommunisten möchten sich in den Gemeinderäten dafür einsetzen, dass Kultur und Sport für alle Einwohner „kein Luxus“ sein darf. Die Partei stehe auch für den Schutz des Klimas und eine gesunde Umwelt und fordert, dem öffentlichen Transport Vorrang einzuräumen, heißt es in einer Mitteilung. Abschließend bekräftigt die KPL, dass sie die einzige Friedenspartei in Luxemburg sei und sie im Ukraine-Krieg die sofortige Aufnahme von Verhandlungen ohne Vorbedingungen und die Einstellung aller Waffenlieferungen fordert.

