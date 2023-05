Mit der Luxembourg Cyber Defence Cloud geht Luxemburg einen weiteren Schritt in Richtung Datensouveränität: der sicheren Verwahrung sensibler Daten in eigenen Datenzentren.

Großprojekt Cyber-Sicherheit

Wie die Armee Cyber-Attacken begegnen will

Die digitale Transformation durchzieht alle Gesellschaftsbereiche - und macht nicht vor dem Militär halt. Im März hatte Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) das 250-Millionen-Euro-Projekt einer Luxembourg Cyber Defence Cloud (LCDC) vorgestellt. Die Armee soll ihre Daten in einem eigenen Cloud-System aufbewahren – um sie besser vor Cyber-Attacken zu schützen. Im parlamentarischen Verteidigungsausschuss wurde am Donnerstag der Weg für den Schlussbericht frei. Nachdem der Staatsrat keine größeren Bedenken geäußert hatte, geht Berichterstatterin und Ausschusspräsidentin Stéphanie Empain (Déi Gréng) davon aus, den Schlussbericht im Juni vorstellen und den Text zum LCDC dann „recht zügig“ zum Votum ins Plenum geben zu können.

Das virtuelle Speichersystem, das ab 2024 aufgebaut werden soll, wird mit Servern funktionieren, die in Luxemburger Datenzentren stehen. Die Datensouveränität, also das selbstbestimmte Erheben, Speichern und Nutzen von Daten im eigenen Land, gilt insbesondere bei geheimen, die nationale Sicherheit berührende Informationen zu Militär und Verteidigung als elementar. Die Regierung möchte die Cloud-Dienste auch anderen Partnerländern und Alliierten, etwa der EU oder der NATO, anbieten. Auf einer Pressekonferenz im März hatte der zuständige Cyber-Experte aus dem Verteidigungsministerium, Ben Fetler, zwei zentrale Ziele genannt: Luxemburgs Daten abzusichern und zugleich Expertise in der Cyber-Sicherheit auf- und auszubauen.

Digitaler Schutzschild

Die Architektur ist so angelegt, dass sich mehrere Clouds in einem System befinden werden. So soll verhindert werden, dass, sollte ein Vertragspartner über Schnittstellen zu Online-Verbindungen Malware eingeschleppt haben, andere Partien und Parteien nicht infiziert werden. Die Cloud funktioniert wie ein mehrdimensionaler digitaler Schutzschild, mit personalisierten Akkreditierungen, Firewalls und Sicherheitspassagen. Zwölf Jahre soll es dauern, so steht im Gesetzentwurf, bis das anspruchsvolle System komplett operationell ist.

Die Vorarbeiten hat das Verteidigungsministerium gemeinsam mit der in Capellen ansässigen Agentur für Unterstützung und Beschaffung der NATO (NSPA) begonnen: Das Luxemburger Engagement im Bereich der Cyber-Sicherheit wird bewusst ergänzend innerhalb der NATO-Sicherheitsarchitektur aufgebaut und gilt als Beitrag Luxemburgs zur Verteidigungsleistung im Rahmen seiner NATO-Verpflichtungen. Mit der NSPA besteht eine langjährige Zusammenarbeit, und im Bereich der Cloud-Systeme existieren ebenfalls Synergien: Auf der Basis eines Partnerschaftsabkommen arbeiten Cyber-Experten der Verteidigungsdirektion eng mit NSPA-Mitarbeitern zusammen.

Das Cloud-Projekt besteht aus vier Phasen: die Infrastruktur aufbauen und erste Funktionen zur Verfügung stellen und diese sukzessive um weitere Anwendungen und Kooperationen erweitern. Ab 2027 bis Ende 2035 soll die Cloud genutzt werden, wobei ihre Kapazitäten laut Verteidigungsministerium ab 2031 um weitere 50 Prozent ausbaubar seien. Cyber-Sicherheit ist teuer und Luxemburg hofft, mit der Cloud anderen Ländern ein attraktives, performantes Angebot in einem sensiblen, hart umkämpften Markt machen zu können.

Binnen zwölf Jahren soll die gesamte 250 Millionen Euro teure Sicherheits-Infrastruktur stehen, dabei soll der Aufbau in vier Phasen vonstattengehen.

Hoher Energieverbrauch

Eine Frage, die einen grünen Minister umtreiben müsste, ist allerdings die Energieversorgung. Rechen- und Datenzentren mit solchen Kapazitäten verbrauchen viel Energie, sowohl für den unmittelbaren Betrieb als auch für die Kühlung der Hardware. Bei ChatGPT wurde der Energieverbrauch bis heute offiziell nicht angegeben, Schätzungen zufolge wurden für das Training der künstlichen Intelligenz 936 bis 1.200 Megawattstunden verbraucht. Dies entspricht einem Stromverbrauch von knapp 100.000 Durchschnittshaushalten in Europa pro Tag.

Was den Kohlendioxid-Verbrauch angeht, soll ChatGPT 8,4 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr ausstoßen, mehr als doppelt so viel als eine Einzelperson, die vier Tonnen pro Jahr verbraucht. Für die Datenzentren, lässt das Ministerium wissen, soll grüner Strom aus erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Außerdem würden für das Projekt vorhandene, noch ungenutzte Kapazitäten ausgeschöpft, sodass die Gesamt-Energiebilanz, zumindest in einer ersten Phase, nicht übermäßig steigen sollte.

Master in Cyber-Sicherheit soll Fachkräfte anziehen

Eine andere Herausforderung wird sein, Fachkräfte zu finden. Zwar besteht ein Abkommen mit der Uni Luxemburg zu einem Master in Cyber-Sicherheit und Recht, über ein weiteres, auf die Technologie ausgerichtetes Master-Studium wird derzeit verhandelt. Obendrein erlauben Plattformen jetzt schon umfangreiche Trainingssimulationen und „Challenges“, um junge Fachkräfte anzuziehen.

Mit Know-how allein ist es indes nicht getan, wie die US-Leaks rund um vertrauliche Militärinformationen zum Krieg in der Ukraine zeigen: In den USA hatte ein 21-jähriger Militärmitarbeiter geheime Dokumente abgezweigt und in einen Chat gestellt. In Luxemburg besteht ein spezielles Clearing-System, das Militäranwärter und IT-Experten erfolgreich durchlaufen müssen, bevor sie in so hochsensiblen Domänen eingesetzt werden. Hundertprozentige Sicherheit vor Leaks wird es aber wohl nie geben.

