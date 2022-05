Staatsbesuch in Portugal Weshalb diese Reise ganz besonders gefühlsbetont sein wird von Marc THILL / Vor 39 Minuten

2010 waren Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa bereits auf Staatsbesuch in Portugal. Das Bild entstand beim Besuch des Castelo Sao Jorge über der Millionenstadt am Tejo. Zwölf Jahre später kehren sie zurück in das Land, das den größten Teil ausländischer Bewohner in Luxemburg stellt. Foto: Guy Jallay