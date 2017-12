Pierre Gramegna (Luxemburg) Pierre Gramegna hat zwei große Vorteile: Der liberale Politiker könnte seiner politischen Familie einen Topposten in Brüssel verschaffen. Dazu kommt seine Linie in Eurofragen: Gramegna gilt als gemäßigt. Gramegnas Nachteil: Er ist Luxemburger. Mit Kommissionspräsident Juncker gibt es bereits einen wichtigen Luxemburger in Brüssel. Zwei könnten – im Sinne der zerbrechlichen Brüsseler Machtbalance – zu viel sein. Auch die Wahlen 2018 könnten Gramegnas Chancen schmälern.

Dana Reizniece-Ozola (Lettland) Die lettische Kandidatin ist die Exotin in dieser Wahl: Sie gehört einer Partei an, die in der Eurogruppe über keine natürlichen Alliierten verfügt: Dem lettischen Bündnis der Grünen und Bauern. Zudem ist sie eine anerkannte Schachspielerin, was sie zum Publikumsliebling macht. Als Finanzministerin gilt sie als kompetent und energisch, besonders in umstrittenen Dossiers, wie beispielsweise im Kampf gegen Geldwäsche. Allerdings könnten parteipolitische und regionale Allianzen gegen sie spielen.

Peter Kazimir (Slowakei) Der Slowake Peter Kazimir gilt in Brüssel als Hitzkopf mit scharfer Zunge – zu scharfer vielleicht. Seine Bemerkungen Krisenländern gegenüber sind manchmal grenzwertig. Obwohl er Sozialdemokrat ist, vertritt er eine sehr harte Linie, was die Haushaltsdisziplin angeht. Das schreckt viele im Süden ab. Allerdings ist seine Nationalität ein Atout: In Brüssel herrscht das Gefühl, dass Osteuropäer bei der Vergabe von Topposten und Institutionen ständig benachteiligt werden.