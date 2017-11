(dv) - Luxemburgs Finanzminister reichte am Donnerstag seine Kandidatur ein, um Präsident der Eurogruppe zu werden. Das bestätigten Quellen aus dem Umfeld des Ministers dem Luxemburger Wort am Donnerstagnachmittag. Eurogruppe wählt am 4. Dezember einen neuen Präsidenten. Momentan ist der Niederländer Jeroen Dijsselbloem Chef der Eurogruppe. Gramegna wollte am Anfang warten, bis Dijsselbloem die Kandidatenliste öffentlich machen würde, doch da alle anderen Kandidaten schon bekannt sind, habe er sich anders entschieden, so gut informierte Kreise.



Im Oktober hatte Gramegna bereits gesagt, er sei “bereit” Präsident der Eurogruppe zu werden. “Ich strecke den Finger nicht aus, aber wenn zum Schluss des Prozesses ein Konsens entsteht, dann stehe ich bereit”, hatte er dem “Luxemburger Wort” gesagt.