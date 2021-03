Wer Frank Engel an der Spitze der CSV nachfolgen könnte

Nachdem Frank Engel sein Amt als CSV-Präsident ruhen lässt, sucht die Partei nach einem Nachfolger.

Von Marc Hoscheid und Marc Schlammes

Wenn die CSV-Fraktion am Dienstag zu ihrer wöchentlichen Sitzung zusammenkommt, wird eine Frage dominieren: Wer soll neuer Parteichef werden? Während mehr als zwei Jahren haben sich große Teile des 21-köpfigen Gremiums ein Dauerduell mit Frank Engel geliefert. Doch während dieser schon Anfang März eine neuerliche Kandidatur in einem 16-seitigen Bewerbungsschreiben an die Mitglieder in Aussicht stellte, übten sich die Abgeordneten in vornehmer Zurückhaltung.

Letztlich wohl auch, weil viele Parameter aufeinander abgestimmt werden müssen – wie die ausgewogene Ämterverteilung zwischen den Bezirken, ein harmonisches Miteinander zwischen Fraktions- und Parteivorsitz, die Zähmung der ausgeprägten Egos einzelner Parteigranden oder die Akzeptanz durch die Parteibasis ...