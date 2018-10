Wenn nicht jetzt, wann dann...

Einst das best gehütete Geheimnis der Regierung, liegt die Studie zum Tanktourismus seit zwei Jahren vor. Mit ihrem Wahlerfolg stehen die Grünen nun in der Pflicht, das Dokument mit Leben zu erfüllen.

Fast auf den Tag genau 23 Monate ist es her, dass Dieter Ewringmann das bis dahin bestgehütete Geheimnis lüftet: Der bei Luxemburgs Regierungen und dem Mouuvement écologique beliebte Berater vom finanzwissenschaftlichen Forschungsinstitut an der Uni Köln stellt die Studie zum Tanktourismus vor. Vorarbeiten, die sich über zweieinhalb Jahre erstreckten und sich aufgrund schwankender Weltmarktpreise für Erdöl in die Länge zogen, sind in einem 20-seitigen Dokument zusammengefasst.

Noch länger reicht die Idee, eine Studie zum Phänomen Tanktourismus erstellen zu lassen, zurück ...