182 Hektar Bauland befinden sich in kommunaler Hand. Das ist nicht gerade viel. Umso ärgerlicher ist es, wenn Gemeinden dieses Bauland auf dem privaten Wohnungsmarkt verkaufen statt dort soziale Wohnungen zu bauen.

Politik 2 Min.

Wenn Gemeinden wertvolles Bauland verkaufen

Michèle GANTENBEIN Immer wieder ist von Gemeinden die Rede, die Bauland auf dem privaten Markt und nicht zuletzt an den Meistbietenden verkaufen. Am Mittwoch diskutierten die Abgeordneten im Parlament über dieses leidige Thema.

In der Debatte um die Schaffung von mehr Sozialwohnungen stehen immer wieder die Gemeinden im Mittelpunkt. Sie sollen den dringend benötigten erschwinglichen Wohnraum schaffen. Doch laut einer Studie des Observatoire de l'habitat befinden sich lediglich 182 Hektar Bauland (Stand 2016) in kommunalem Besitz. Umso ärgerlicher ist es, wenn Gemeinden das bisschen Bauland, das sie besitzen, auf dem privaten Markt an den Meistbietenden verkaufen.

Bauland in Händen einzelner Großgrundbesitzer Das Observatoire de l'habitat hat sich in einer Studie mit dem Thema Bauland befasst: Wie haben sich die Baulandpreise entwickelt? In wessen Händen konzentriert sich das Bauland? Auf diese und weitere Fragen gab es am Donnerstag Antworten.

Zwischen 2014 und 2018 haben 20 Gemeinden insgesamt vier Hektar Bauland privat veräußert. "Wir können erschwinglichen Wohnraum nur dann schaffen, wenn das Bauland in öffentlicher Hand bleibt. Indem sie eigenes Bauland an Private verkaufen, heizen die Gemeinden die Baulandspekulation teilweise mit an", so der Abgeordnete Henri Kox (Déi Gréng) am Mittwoch während der von seiner Partei beantragten Aktualitätsstunde im Parlament.

Bauland, das sich in öffentlicher Hand befindet, sollte also in öffentlicher Hand bleiben. Alternativ sollte der Verkauf mit einem Rückkaufsrecht zu einem vernünftigen Preis für die öffentliche Hand - darunter auch die staatlichen Bauträger Fonds du logement und SNHBM - verbunden sein. Darüber war man sich mehr oder weniger parteiübergreifend einig, mit Ausnahme des ADR-Sprechers Roy Reding, der von Instrumenten wie dem Erbpachtrecht oder Vorkaufsrecht für die öffentliche Hand nicht viel hielt. Den Bürgern müsse weiterhin erlaubt sein, Vermögenswerte zu schaffen, so Reding.

Verkauf nicht verteufeln

Auch wenn es nicht ideal ist, so war man sich parteiübergreifend dennoch einig, dass man den Verkauf von kommunalem Bauland nicht verteufeln sollte. In manchen Fällen sei der Verkauf oder der Tausch von Grundstücken aus urbanistischer Sicht sinnvoll, um größere Wohnungsbauprojekte oder Infrastrukturprojekte wie Schulen zu realisieren, meinte Marc Lies (CSV).

Die Redner sparten nicht mit Vorschlägen, wie man die Gemeinden dazu motivieren kann, mehr erschwinglichen Wohnraum zu schaffen. Max Hahn (DP) bezog sich in seiner Rede auf Punkte aus dem Regierungsabkommen wie die Möglichkeit für Privatpersonen, in öffentliche Wohnungsbauprojekte zu investieren und so zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum beizutragen. "Die Bürger können ihr Geld sicher anlegen, ohne sich am spekulativen Immobilienmarkt beteiligen zu müssen", so Hahn.

Der LSAP-Abgeordnete Dan Biancalana unterstützte die geplante Schaffung einer "Cellule de facilitation de projets publics", die den Gemeinden beratend zur Seite stehen soll, oder noch den in der Reform des Pacte logement vorgesehene Wohnungsbauberater. Marc Baum (Déi Lénk) drängte auf den versprochenen, aber noch nicht umgesetzten Baulandvertrag, den er voll und ganz unterstütze, "auch wenn er in meinen Augen nicht weit genug geht". Marc Goergen (Piratepartei) forderte eine Senkung der Kosten (Immobilienagenturen, Notar), eine Erhöhung der Steuern auf Veräußerungsgewinnen und eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und dem Staat, "um Mietpriese von zehn Euro pro Quadratmeter möglich zu machen".

Bauland in Händen einzelner Großgrundbesitzer Das Observatoire de l'habitat hat sich in einer Studie mit dem Thema Bauland befasst: Wie haben sich die Baulandpreise entwickelt? In wessen Händen konzentriert sich das Bauland? Auf diese und weitere Fragen gab es am Donnerstag Antworten.

Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) und Wohnungsbauministerion Sam Tanson (Déi Gréng) versprachen Abhilfe. Die Arbeiten am Pacte logement 2.0, den staatlichen Wohnungsbauhilfen, an der Gemeindegesetzgebung und am Baulandvertrag würden voranschreiten.

Der Forderung des Abgeordneten Marc Lies, den Bauperimeter zu erweitern, erteilte die Wohnungsbauministerin eine Absage. Es gehe vorrangig darum, das bereits ausgewiesene Bauland (2.800 Hektar) zu bebauen.