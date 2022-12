Vor einem Jahr hat sich die Chamber ein Transparenzregister gegeben. Die Piratepartei spricht von einer „Mogelpackung ohne Mehrwert“.

Politik 3 Min.

Bilanz nach einem Jahr

Wenn es dem Transparenzregister an Transparenz fehlt

Simone MOLITOR Vor einem Jahr hat sich die Chamber ein Transparenzregister gegeben. Die Piratepartei spricht von einer „Mogelpackung ohne Mehrwert“.

Dem Transparenzregister der Chamber fehlt es nicht nur an Sichtbarkeit, sondern auch an dem nötigen Inhalt, präzisen Angaben und dem richtigen Format. Dieses Fazit zieht die Piratepartei nach einem Jahr und fordert dringend Nachbesserungen. So würden etwa die Abgeordneten ihrer Pflicht nach Transparenz in puncto Treffen mit Interessenverbänden nicht ausreichend nachkommen.



„Die Chamber ist keine bloße Abstimmungsmaschine“ An die Rekorde des Pandemie-Jahres konnte die parlamentarische Session 2021/2022 nicht anknüpfen - Krisen gab es dennoch genug zu bewältigen.

Die Vorgeschichte

Piraten-Abgeordneter Sven Clement hatte im November 2019 einen Gesetzesvorschlag zwecks Einführung eines Transparenzregisters im Regelwerk der Chamber eingereicht. Zwei Jahre wurde diskutiert und das Gesetz im Dezember 2021 gestimmt. „Leider wurde unser Vorschlag auf ein Minimum reduziert“, bedauert Pirat Jerry Weyer. „Transparenz ist kein Selbstzweck, sondern eine Grundvoraussetzung für eine partizipative Demokratie“, hält er fest.

Lobbyismus ist in seiner Kernform nichts Negatives. Sven Clement, Piraten-Abgeordneter

Das Ziel

„Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein. Sonst schadet es der Demokratie“, meint er. Für die Piraten gehöre es zur Pflicht eines Politikers, sein Handeln zu begründen, dies auch um Verdacht auf Korruption oder Vetternwirtschaft zu verhindern. In das Transparenzregister müssen sich Personen, Firmen, Vereinigungen oder Interessenverbände eintragen, wenn sie zwecks Lobbyarbeit das Gespräch mit einem Abgeordneten suchen – also Einfluss auf Entscheidungen nehmen wollen.

Transparenz ist kein Selbstzweck, sondern eine Grundvoraussetzung für eine partizipative Demokratie. Jerry Weyer, Koordinator der Piraten im Bezirk Zentrum

Wer gegen Transparenz wirbt, hat etwas zu verstecken Stichhaltige Argumente gegen mehr Transparenz gibt es kaum. Warum sind dann CSV und DP dagegen?

„Zwischen Korruption und Lobbyismus gibt es einen klaren Unterschied. Das eine ist eine kriminelle Aktivität und das andere eine legitime Art und Weise, sich bei Abgeordneten Gehör zu verschaffen. Das muss aber transparent passieren, damit jeder die Entscheidungsprozesse nachvollziehen kann“, erklärt Weyer. Je mehr Input man als Abgeordneter von verschiedenen Organisationen bekomme, desto fundierter könne man Entscheidungen treffen. „Lobbyismus ist in seiner Kernform nichts Negatives“, unterstreicht auch Clement. „Wir als Abgeordnete sind nicht Experten in jedem Dossier, wir brauchen Input von außen. Es ist unsere Verantwortung, immer beide Seiten der Medaille zu betrachten.“

Wir als Abgeordnete sind nicht Experten in jedem Dossier, wir brauchen Input von außen. Sven Clement, Piraten-Abgeordneter

Die Bilanz

Sie fällt unbefriedigend aus. „So wie das Transparenzregister jetzt in Kraft ist, ist es eine Mogelpackung, ohne wirklichen Mehrwert“, stellt Weyer fest. „Es ist nichts weiter als eine Liste. Ein schlechtes Verzeichnis von Vereinigungen und Firmen. Es ist eher ein Intransparenzregister“, urteilt Clement.

Die Kritikpunkte

„Wir wissen nicht, wer sich mit wem trifft und worüber geredet wird“, so der Vorwurf des Piraten-Abgeordneten. Die Chamber selbst versäume es regelmäßig, Treffen, bei denen ein strukturierter Kontakt mit den Abgeordneten gesucht werde, in das Register einzutragen, berichtet Weyer. Gerade große Firmen des Landes wie Luxair oder Post seien nicht im Transparenzregister zu finden. „Man darf sich fragen, ob das gewollt ist oder ein Versäumnis.“ Bei kleineren Organisationen könne man derweil davon ausgehen, dass sie „einfach nicht wissen, dass sie sich da eintragen müssen“. Hier müssten die Abgeordneten in die Verantwortung genommen werden und an diese Verpflichtung erinnern.

Eva Kaili: steiler Aufstieg, tiefer Fall Die Korruptions-Affäre um die griechische EU-Abgeordnete wirft ein Schlaglicht auf die politische Kultur Griechenlands.

Auch Kritik am aktuellen Format des Registers gibt es: ein simples PDF, das offensichtlich manuell ergänzt werde. „Ein neuer Eintrag wird einfach unten beigefügt, dies mit so wenigen Informationen, dass für einen Außenstehenden nicht ersichtlich wird, wer in welcher Form Einfluss nehmen wollte.“

Die Forderung

„Unterredungen mit Interessenverbänden müssen in einem zentralen Transparenzregister veröffentlicht werden, mit Datum des Gesprächs, den Organisationen, die daran teilgenommen haben, und den Themen, die angesprochen wurden, ähnlich dem Registre des entrevues der Regierung“, fordert die Piratepartei. Die Angaben müssten mehr Substanz bekommen, „um die Größe der Lobbyarbeit bewerten und realistisch einschätzen zu können, welchen Einfluss diese Organisationen eventuell auf einen legislativen Entscheidungsprozess hatten“.

Die Dringlichkeit

Wie das EU-Parlament gestärkt aus der Bredouille kommen kann Ein Korruptionsskandal ist für das EU-Parlament besonders ärgerlich. Die Volksvertretung muss nun beweisen, dass Brüssel nicht wie Budapest tickt.

„Auf europäischer Ebene ist die Veröffentlichung der Termine heute auch noch nicht obligatorisch. Wenn man sich anschaut, was jetzt rezent im Europaparlament in Sachen Beeinflussung und potenzieller Bestechung los war, wird deutlich, wie wichtig es ist, dass diese Veröffentlichungen systematisch gemacht werden. Um letztlich den Verdacht zu verhindern, dass hier irgendetwas schiefläuft“, so Clement.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.