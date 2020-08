Zwischen dem 3. und dem 9. August haben sich 354 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Pro 100.000 Einwohner gab es nur noch 47,44 Neuinfektionen. Doch auch die Zahl der durchgeführten Tests ist rückläufig.

Weniger Tests, weniger Neuinfektionen

Danielle SCHUMACHER Zwischen dem 3. und dem 9. August haben sich 354 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Pro 100.000 Einwohner gab es nur noch 47,44 Neuinfektionen. Doch auch die Zahl der durchgeführten Tests ist rückläufig.

Die Corona-Situation hat sich weiter entspannt. In der Woche vom 3. bis zum 9. August zählte die Gesundheitsbehörde nur noch 354 Neuinfektionen, darunter 297 Ansässige und 57 Pendler. In der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August waren noch 525 Neuinfektionen registriert worden, 438 Personen wohnten in Luxemburg, bei 87 Infizierten handelte es sich im Grenzgänger.

Das Durchschnittsalter der Personen, die sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Virus infiziert haben, beträgt 35,3 Jahre, gegenüber 36 Jahre in der Woche davor. 20,6 Prozent der Neuinfizierten sind zwischen 20 und 29 Jahre alt, 20,3 Prozent der Neuinfektionen entfallen auf die Alterskategorie der 40- bis 49-Jährigen.



Was die geografische Verteilung der Neuinfektionen anbelangt, so liegt der Kanton Esch mit 741 Fällen weiterhin vorne, gefolgt vom Kanton Luxemburg mit 304 neuen Infektionen. Auf die Hauptstadt allein entfallen 222 Neuinfektionen.

Diese Zahlen gehen aus dem Wochenbericht hervor, den das Gesundheitsministerium am Mittwoch veröffentlicht hat.

In der vergangenen Woche sank die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern somit zum ersten Mal seit langem wieder unter die kritische Marke von 50 Fällen: Die Santé zählte zwischen dem 3. und dem 9. August „nur“ noch 47,44 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Die Woche davor waren es noch 69,96.

Weil das Land die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 über den Zeitraum einer Woche deutlich überschritten hatte, war Luxemburg am 14. Juli vom deutschen Robert-Koch-Institut als Risikogebiet eingestuft worden. Wer nach Deutschland einreisen will, braucht seither einen negativen Test. Ob und wann das RKI nun eine neue Bewertung für das Großherzogtum erlässt, ist noch nicht gewusst.

Zahl der Tests rückläufig

Allerdings muss man die Entwicklung nuanciert betrachten. Denn im gleichen Zeitraum ging auch die Zahl der Covid-Tests ging ferienbedingt signifikant zurück. Waren in der Vorwoche noch insgesamt 67.022 Personen auf Covid-19 getestet worden, so waren es in der ersten Augustwoche nur noch 50.177, darunter 43.049 Einwohner und 7.128 Pendler. Pro 100.000 Einwohner wurden zwischen dem 3. und dem 9. August 6.876 Test durchgeführt, gegenüber 8.697 in der Woche davor. 0,71 Prozent der Test waren diesmal positiv.

Im Gegensatz zum vergangenen Mittwoch teilt das Ministerium diesmal weder mit, wie sich die Test verteilen, noch auf welchem Weg die Infizierten ausfindig gemacht wurden. Zwischen dem 27. Juli und dem 2. August waren von den 525 Neuinfektionen beispielsweise 93 über den Weg des Large-Scale-Testing entdeckt worden, 207 Infizierte waren von ihrem behandelnden Arzt zum Test geschickt worden, weil sie Symptome zeigten.

Das Ministerium teil lediglich mit, dass in der vergangenen Woche 2.429 Personen ausfindig gemacht wurden, die Kontakt zu einem Infizierten hatten. 1.335 wurden in Quarantäne geschickt, 1.103 wurden isoliert.

Positiv ist auch die Entwicklung bei den Infizierten, die stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zwischen dem 3. und dem 9. August lagen 42 Personen auf der Normalstation und sieben waren auf eine Intensivbehandlung angewiesen. In der Woche davor lagen 52 Patienten auf der Normal- und sechs auf der Intensivstation. Die Patienten waren im Durchschnitt 52 Jahre alt, gegenüber 57 Jahre in der Vorwoche.

Weniger Tote

Die Zahl der Toten ist ebenfalls rückläufig: Waren in der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August noch sechs Patienten an den Folgen der Covid-Erkrankung gestorben, so waren es im Beobachtungszeitraum „nur“ noch drei.

Laut den Angaben des Gesundheitsministeriums gab es am 9. August 922 aktive Infektionen, gegenüber 1.242 am 2. August. Die Gesamtzahl der Genesenen gibt die Santé mit 6.170 an, am 2. August waren es 5.499. Die Reproduktionszahl ist zwischen dem 3. und dem 9. August von 0,86 auf 0,72 gesunken.





