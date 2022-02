In der ersten Februarwoche gingen die Neuinfektionen um 26 Prozent zurück. Menschen über 65 sollen sich ein weiteres Mal impfen lassen.

Vierte Dosis für Vulnerable

Weniger Tests - weniger Infizierte

Teddy JAANS

Liest man den Wochenbericht der Santé für die Woche vom 31. Januar auf den 6. Februar durch, ist man geneigt, Licht am Ende des Tunnels zu erblicken.

Im Vergleich mit der Vorwoche, als noch 14.918 Neuinfektionen gemeldet wurden, ergibt sich ein Rückgang um 26 Prozent auf 11.003. Wohl wurden mit 32.224 (Vorwoche: 39.142) auch weniger PCR-Tests durchgeführt, unter dem Strich fällt aber auch die Positivitätsrate von 38,11 auf 34,15 Prozent. Noch deutlicher fällt der Rückgang bei der Inzidenz aus: Sie geht von 2.350 auf 1.733 zurück. Zu bemerken bleibt, dass die Inzidenz bei Geimpften bei 1.389 liegt. Bei Ungeimpften liegt sie bei 2.580.

Lage in den Krankenhäusern

In den Krankenhäusern bleibt die Lage weiterhin übersichtlich: Die Zahl der hospitalisierten Menschen steigt von 63 auf 73. Bei den Menschen, die Covid-bedingt in einer Intensivstation behandelt werden müssen, ist eine Zunahme von 10 auf 11 Patienten gemeldet. Der Altersdurchschnitt der Krankenhauspatienten liegt bei 51 Jahren, derjenige der Verstorbenen bei 81 Jahren.

Das Durchschnittsalter der Infizierten steigt im Wochenvergleich von 28,3 auf 29,6 Jahre. Die hohen Infektionszahlen bringen mit sich, dass während der ersten Februarwoche 35.102 Personen (Vorwoche: 35.898) isoliert und 6.142 in Quarantäne waren, was 40 Prozent weniger als in der letzten Januar-Woche waren.

Szenario 4 in 31 Klassen

Nicht weniger als 31 Klasse, verteilt auf 12 Grundschulen und neun Lyzeen waren von einem so genannten Szenario 4 betroffen. Das bedeutet im Klartext, dass in diesen Klassen mehr als fünf positive Fälle diagnostiziert wurden.

Noch immer bleibt das familiäre Umfeld die Hauptansteckungsquelle und zeichnet für 40,1 Prozent der Ansteckungen verantwortlich. Die Arbeitswelt folgt mit 4,7 Prozent. Nur 2,7 Prozent sollen auf Auslandsreisen zurückgehen. Allerdings kann der Ort der Ansteckung laut Ministerium in 39,9 Prozent aller Fälle nicht lokalisiert werden.

Vierte Dosis für Vulnerable

In Zusammenarbeit mit dem conseil supérieur des maladies infectieuses empfiehlt das Gesundheitsministerium Personen über 65 Jahren und Menschen mit bestimmten Krankheitsbildern eine vierte Impfdosis. Diese Menschen, so das Ministerium seien besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe und Komplikationen. Die Liste der Erkrankungen, die eine solche Auffrischungsspritze rechtfertigen, finden Sie hier. Die Betroffenen können sich die Spritze bei ihrem Arzt geben lassen, oder sich via myguichet einschreiben. 463.481 Einwohner Luxemburgs verfügen über ein komplettes Impfschema, was 77 Prozent der impffähigen Bevölkerung entspricht.









