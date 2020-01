Die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Gemeinden wird reformiert. Die Aufgabenstellung ist allemal ehrgeizig: Die Hälfte aller genehmigungspflichtigen Prozeduren soll abgeschafft werden.

Weniger Kontrolle, mehr Beratung

Marc SCHLAMMES Die Zusammenarbeit zwischen Innenministerium und Gemeinden wird reformiert. Die Aufgabenstellung ist allemal ehrgeizig: Die Hälfte aller genehmigungspflichtigen Prozeduren soll abgeschafft werden.

Das Miteinander zwischen den Gemeinden und dem Innenministerium soll vereinfacht und effizienter gestaltet werden. Dazu gehört die Überarbeitung des Gemeindegesetzes aus dem Jahr 1988; einen ersten Gesetzentwurf will Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) nach weit reichenden Beratungen 2021 vorlegen.

Einfacher und effizienter

Mit der Anpassung der sogenannten "tutelle administrative", mit der das Intérieur die Arbeit seiner Gemeinden kontrolliert, soll es schneller gehen. Die entsprechende Gesetzesvorlage wurde bereits Ende 2019 im Ministerrat verabschiedet und auf den Instanzenweg geschickt.

Eine neue Gebrauchsanweisung für die Gemeinden Menschen wird nachgesagt, dass sie mit 31 Jahren in der Blüte ihres Lebens stehen. Bei Gesetzen, die drei Jahrzehnte auf dem Buckel haben, ist dies anders. Sie sehen alt aus. Beispiel Gemeindegesetz.

Kernstück der Vorlage ist einerseits die Reduzierung der heute etwa 70 genehmigungspflichtigen Prozeduren um 50 Prozent. Andererseits soll die "transmission obligatoire" eingeführt werden. Sie soll es den Gemeinden fortan erlauben, ihre Beschlüsse ab dem Moment umzusetzen, wo deren Inhalt ans Innenministerium weiter gereicht wurde.

Zusätzlich verpflichtet sich das Innenministerium mit der angedachten Reform, kommunale Beschlüsse, beispielsweise bei der Flächennutzung, künftig innerhalb einer Frist von maximal drei Monaten zu begutachten. Bleibt die Antwort aus, kann die Gemeinde ihren Beschluss applizieren.

Partnerschaftlich und partizipativ

Taina Bofferding betont, dass die Vereinfachung der Vormundschaft in letzter Instanz den Bürgern zugute komme. Wesentlich sei ihr, so die Ministerin, dass das Miteinander zwischen Kommunen und Intérieur partnerschaftlich und partizipativ funktioniere.

Für die Mitglieder der Schöffen- und Gemeinderäte wird via großherzogliches Reglement eine Deontologiecharta formuliert. Foto: Guy Jallay

Syvicol-Präsident Emile Eicher - der Dachverband der Gemeinden hatte nach 2016 einen Ideenkatalog zur Reduzierung der "tutelle" ausgearbeitet - legt denn auch großen Wert auf das Beratungsangebot durch das Innenministerium. Nur so könne eine kommunale Autonomie und Verantwortung in vollem Umfang gewährleistet werden, so der CSV-Politiker.

Das "Fallbeil" über den Gemeinden Syvicol-Präsident Emile Eicher spricht im Interview über die Aufgaben und Herausforderungen für die Gemeinden. Vom Innenministerium angedrohte Geldstrafen bei verspäteter PAG-Einsendung sieht er kritisch.

Eine weitere Änderung kommt auf die Mitglieder der Gemeinderäte zu: Via großherzogliches Reglement soll eine Deontologiecharta ausgearbeitet werden.