Im Enseignement secondaire général werden die Abschlussexamen reformiert und an die im Classique angepasst. Die Änderungen gelten ab 2019.

Weniger Fächer, weniger Stress

Michèle GANTENBEIN

Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird die Anzahl der Prüfungen im Enseignement secondaire général (früher Technique) im Abschlussexamen an die im Classique angepasst. Sie werden auf sechs schriftliche und zwei mündliche Prüfungen (eine Sprache und ein Spezialisierungsfach) reduziert. Im Classique traten die Änderungen bereits 2017 in Kraft. In einer Sitzung vom Freitag hat der Ministerrat den entsprechenden Reglementsentwurf gutgeheißen.

Die Schüler können einen Teil der Prüfungsfächer auswählen. Ziel ist es, den Schülern zu erlauben, sich auf die Examensfächer zu konzentrieren und damit ihre Erfolgschancen, auch auf den gewünschten Studienplatz im Ausland, zu erhöhen.