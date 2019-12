Weniger Asylanträge im November

Im vergangenen Monat haben lediglich 138 Personen Asyl in Luxemburg beantragt - die niedrigste Zahl an Anträgen in diesem Monat seit 2014.

Im vergangenen Monat haben lediglich 138 Personen Asyl in Luxemburg beantragt - die niedrigste Zahl an Anträgen in diesem Monat seit 2014.

Im Monat November beantragten 138 Personen Asyl in Luxemburg. Es handelt sich um einen Rückgang von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und die niedrigste Zahl an Anträgen im November seit 2014.



Die Gesamtzahl an Asylanträgen für 2019 erreicht damit 1.884 - weit entfernt vom Höchststand im Jahr 2015, als 2.447 Personen Asyl im Großherzogtum beantragten.

Die meisten Antragsteller kamen Afghanistan (20 Anträge), gefolgt von Eritrea (17 Anträge) und Syrien (16 Anträge).

49 Personen wurde im November der Status als Schutzsuchende anerkannt. In 28 Fällen wurde der Antrag abgelehnt. In 32 Fällen wurde die Entscheidung an andere Instanzen weiter gegeben.