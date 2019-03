Frauen und Männer sind noch immer nicht gleichberechtigt, auch nach 100 Jahren Kampf für die Gleichberechtigung. Es gibt genügend Beweise dafür in allen Bereichen des Lebens, so auch im Radsport.

Weltfrauentag: Ausgebremst

Zehn Minuten nach den Männern durften sich am Samstagmorgen die Frauen auf den Weg machen, um die 123 Kilometer des Straßenradrennens Omloop Het Nieuwsblad zu bewältigen. Nach einigen Kilometern konnte sich Nicole Hanselmann absetzen. Schnell erarbeitete sich einen großen Vorsprung und erreichte bald das Ende des Männerpelotons.



Die Rennleitung entschied daraufhin, das Rennen der Frauen zu unterbrechen. Obwohl Hanselmann wieder mit einem Vorsprung starten durfte, reichte es am Ende für sie nur für Platz 74. Die Entscheidung der Rennleitung mag aus organisatorischer Sicht nachvollziehbar sein. Dennoch hat sie in der Öffentlichkeit für gemischte Reaktionen gesorgt.



Tatsächlich ist die Szene eine Metapher für ein grundlegendes Problem unserer Gesellschaft: Frauen werden in vielen Bereichen ausgebremst. Der jährlich vom Weltwirtschaftsforum (WEF) veröffentlichte „Global Gender Gap Report“ belegt, dass die Gleichstellung zwischen Mann und Frau auch 2019 noch immer mehr Wunschvorstellung als Realität ist.



Eine klaffende Lücke

Auch Luxemburg schneidet in diesem Bereich schlecht ab: Das Großherzogtum verbucht den 61. Platz unter 149 getesteten Nationen. 71,2 Prozent der Geschlechterkluft sind laut der Analyse hierzulande erst geschlossen. Während es in den Bereichen Gesundheit und Bildung gut aussieht, schneidet Luxemburg in den Feldern Politik und Wirtschaft besonders schlecht ab.



Dabei verfügt Luxemburg über ein eigenständiges Ministerium, das mit der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern beauftragt ist. Das Ministère de l'Egalité entre femmes et hommes besteht seit 1995. Es wurde unter dem Namen Ministère de la Promotion féminime ins Leben gerufen, ein Modernisierungsansatz des neuen Premierministers Jean-Claude Juncker.



Die Leitung des Ministeriums wurde Marie-Josée Jacobs (CSV) anvertraut. “Eliminer toutes les formes d'inégalités et de discriminations persistantes à l'égard des femmes”, lautete die Mission dieser neuen staatlichen Institution. 2004 wird das Ministerium in Ministère de l'Egalité des chances umbenannt und seine Kompetenzen werden ausgebaut. Bis 2009 bleibt Jacobs an der Spitze des Ministeriums.



Ihre Nachfolgerin wird ihre Parteikollegin Françoise Hetto-Gaasch. Auf die CSV-Politikerin folgte 2013 die Sozialistin Lydia Mutsch. Ende 2018 erhält das Ministerium erneut einen neuen Namen. Es wird in Ministère de l'Egalité entre Femmes et Hommes unbenannt und Taina Bofferding (LSAP) übernimmt die Führung.



„Die Aufgabe des Ministeriums für Gleichstellung von Frauen und Männern besteht aus zwei Missionen. Einerseits geht um das Beheben bestehender Ungerechtigkeiten mit Schwerpunkt auf einer ausgeglichenen Repräsentation von Frauen und Männern in Führungspositionen. Zweitens agiert das Ministerium im Bereich der Promotion der Gleichheit. Es geht darum, geschlechtsspezifische Stereotypen aus der Welt zu schaffen, besonders im Bereich der Bildung“, definiert Bofferding die Rolle des Ministeriums.

Es agiert dabei besonders in den Bereichen der Bildung, der Gesellschaft, der Arbeit sowie der Gemeinden. Aktuell wird auch an einem neuen nationalen Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter gearbeitet. Gestern wurde die Konsultationsdebatte im zuständigen Parlamentsausschuss vorbereitet.



Ein langer Weg



Das Thema Gleichberechtigung der Geschlechter betrifft jedoch nicht nur Luxemburg. Laut der WEF-Studie wird es im Durchschnitt noch 108 Jahre dauern, bis die Geschlechterkluft weltweit geschlossen ist. Und nicht in allen Ländern der Welt genießt die Chancengleichheit auf politischer Ebene eine derart einzigartige Stellung wie in Luxemburg.



Von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union verfügt allein das Großherzogtum über ein Ministerium, dessen einzige Zuständigkeit in der Gleichstellung von Männern und Frauen besteht. In Dänemark etwa ist das Chancengleichheitsministerium Teil des Ministeriums für Fischerei. Auch in anderen Teilen der Welt ist die Chancengleichheit in anderen Ministerien angesiedelt. In Südkorea gehört sie etwa zum Familienministerium, im Chile zum Frauenministerium, in Namibia zum Ministerium der Kinderfürsorge.



Der Internationale Frauentag, der seit über 100 Jahren an jedem 8. März gefeiert wird, steht ganz im Zeichen des Kampfes gegen die Diskriminierung und Ausbeutung von Frauen. Er soll die Menschen weltweit daran erinnern, dass Frauen noch immer nicht die gleichen Rechte besitzen wie Männer.



Am Freitag wird die Chancengleichheitsministerin der Präsentation des Woman Cycling Teams in Mamer beiwohnen, ein Projekt, das den Frauenradsport in Luxemburg fördert. Denn auch im Radsport ist die Gleichstellung zwischen Frauen und Männer noch immer keine Realität.