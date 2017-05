(BB) - Mit dem Aus der Librairie Alinéa verschwindet einer der letzten eigenständig geführten Buchladen der Hauptstadt. Schicksalsergeben hatte Inhaber Edmond Donnersbach erklärt: Die Konkurrenz im Online, horrende Mietpreise, eine ungünstige Entwicklung im innerstädtischen Geschäftsleben - all das setze ihm und seinem Team zu.

Dass der Markt hart ist, bestätigt Dirk Sumkötter, Geschäftsführer der Librairie Ernster und Präsident der Buchhändlervereinigung. 2017 habe als durchwachsenes Jahr angefangen. Die Baustellen in der Innenstadt Luxemburgs würden ebenfalls den Zugang der Kunden erschweren. Damit hätten viele Geschäfte zu kämpfen.

Allerdings: Das Phänomen der Konkurrenz im Netz sei nicht neu. "Der Sektor war einer der ersten Handelsbereiche, der mit übermächtigen Marktanbietern wie Amazon konkurrieren musste. Wir haben uns neu aufstellen müssen", sagt Sumkötter.



Der Druck aus dem Netz sei zwar erheblich, und dennoch sei das Online-Angebot eine Chance, bemerkt der Geschäftsführer: "Früher kamen Kunden aus einem Umkreis von 20 Kilometern zu uns. Mit einer Webseite können wir heute die ganze Welt erreichen."



Aussagen in die sozialen Medien zeigen dennoch die Schizophrenie der Kunden. Das Ende der Librairie Alinéa löste einen Aufschrei auf den Nachrichtenplattformen aus. Ehemalige Kunden schwärmten vom gemütlichen Ambiente, der fachkundigen Beratung und wie man in der breit gefächerten Auswahl versinken konnte. "Schade, dass es aufhört", sagten die einen. "Selbst Schuld, wenn man nur noch ab und zu vorbeischaute", erwiderten andere Nutzer trocken.



Lokales Angebot auch Online



Dirk Sumkötter gibt zu bedenken: Wer will, kann den lokalen Handel unterstützen, indem er seine Bücher dort bestellt. Ob direkt vor Ort oder online. "Als Fédération des libraires wollen wir dafür werben, dass Kunden ebenfalls bequem und rund um die Uhr auf der Online-Seite ihres lokalen Geschäfts einkaufen können. Anders als internationale Versandhändler können wir für ein direktes Vertrauensverhältnis sorgen und die Leute auch im Geschäft empfangen", sagt der Vorsitzende.

Die Mischung aus Online-Schaufenster und Geschäft vor Ort gehöre zum Zeitgeist, so Sumkötter weiter. Wichtig sei, die Kunden mit gutem Service zu begeistern.



Déi Lénk fordern öffentliche Unterstützung



Ob die Librairie Alinéa genug getan hat, um den Wandel zu schaffen, will keiner so recht sagen. Eine Frage bleibt noch, was die Geschäftsfläche betrifft: Haben kleine Läden gegenüber den Flagshipstores von internationalen Markenketten überhaupt eine Chance? Denn finanzkräftige Boutiquen können viel höhere Mietpreise zahlen.



In einer Pressemitteilung haben die Déi Lénk Kritik am Schöffenrat der Stadt Luxemburg ausgeübt. Die Koalition aus DP und Déi Gréng mache kaum etwas für den Erhalt der kleinen, lokalen Anbieter. Wenn es eine wahrhaftige Liebe zum Buch und Anerkennung für die Arbeit der eigenständigen Buchhändlern gebe, dann müssten Geschäftsräume mit günstigen Mietpreisen angeboten werden. "Die Stadt Luxemburg sollte ihren PAG überarbeiten und kleine Händler stärker unterstützen. Oder auch unerschwingliche Lokale zur Verfügung stellen", fordert die Oppositionspartei.



Ob protektionistische Maßnahmen weiterhelfen, bezweifelt Dirk Sumkötter. Viel mehr käme es darauf an, allgemeine Barrieren zu bewältigen. So zum Beispiel beim Erwerb von französischen Werken. Bislang sind die hiesigen Buchhändler gezwungen den Einkauf über Belgien zu verrichten, was kaum Sputt für kompetitive Preise lässt.



Insgesamt setzt Dirk Sumkötter auf eine proaktive Haltung. "Wir sollten nicht zu sehr lamentieren," so sein Aufruf.