Die katholische Kirche habe durch den Ausbruch der Pandemie rund ein Drittel der Kirchengemeinschaft dauerhaft verloren, so Weihbischof Leo Wagener am Mittwochmorgen.

Weihbischof Leo Wagener: "Das Virus verändert das Gesicht der Kirche"

Die katholische Kirche habe durch den Ausbruch der Pandemie rund ein Drittel der Kirchengemeinschaft dauerhaft verloren, so Weihbischof Leo Wagener am Mittwochmorgen.

(SC) - Am Mittwochmorgen sprach Weihbischof und Generalvikar Leo Wagener auf den Radiowellen von RTL über die Auswirkungen der Pandemie auf die katholische Kirche in Luxemburg. Die Lage sei „angespannt“, erklärte Wagener gleich zu Anfang des zehnminütigen Gesprächs. „Das Corona-Virus hat im pastoralen Leben viel Schaden angerichtet“, so der Generalvikar.

170 Jahre alte Messe von Laurent Menager entdeckt Doktorand Francis Lucas findet Manuskript aus dem Jahr 1850 vom bekannten Luxemburger Komponisten Laurent Menager.

Rund ein Drittel der Gemeinschaft sei den Gottesdiensten seit dem Ausbruch der Pandemie ferngeblieben - laut Wagener sei es unwahrscheinlich, dass sie noch einmal zurückkehren. Das Virus sei ein Katalysator für einen Trend, der auch vor der Pandemie bereits bestand. Mit der verminderten Besucherzahl gehen auch finanzielle Einbußen einher, so der Weihbischof. Auch der Religionsunterricht sei in Corona-Zeiten vernachlässigt worden, so Wagener: „Viele Eltern waren mit dem Homeschooling so überfordert, dass keine Zeit mehr für den Religionsunterricht geblieben ist“.

Nachdem Gottesdienste unmittelbar nach dem Ausbruch des Virus in Luxemburg komplett ausgesetzt wurden, sei man mittlerweile wieder zu „quasi normalen“ Abläufen zurückgekehrt. Zum Infektionsschutz müssen während den Gottesdiensten Masken getragen werden und auch die Kirchenchöre haben ihre Arbeit noch nicht wieder aufgenommen - trotzdem seien viele Gläubige immer noch verunsichert. „Die Gottesdienste laufen sehr diszipliniert ab“, versicherte der Weihbischof.

Um den Gläubigen entgegenzukommen, die sich als besonders gefährdet sehen, habe man Kreativität bewiesen - sie können über das Radio am Gottesdienst teilnehmen oder diesen per Stream verfolgen.

Verliebt, verlobt, verschoben: Heiraten in Corona-Zeiten Die Corona-Krise hat so manch geplante Hochzeitsfeier unmöglich gemacht. Zwei Paare berichten wie sich die Pandemie auf ihre Pläne ausgewirkt hat.

Besonders schmerzte es den Generalvikar, dass der direkte, menschliche Kontakt zu den Gläubigen während der Corona-Krise weggefallen ist: „Bei Beerdigungen fallen die üblichen Kondolenzgesten weg, man kann den Trauernden noch nicht einmal die Hand reichen“, so Wagener am Mittwochmorgen. Auch hätten die Menschen derzeit nicht viel Lust zu heiraten, da die anschließende Feier mit Freunden und Familie von Corona-Einschränkungen getrübt sei. Viele kirchliche Hochzeiten seien daher verlegt worden. Das Gleiche treffe auch auf Taufen zu, allerdings im geringeren Ausmaß.

Wichtig war Wagener vor allem ein Punkt: „Wir dürfen uns von dem Virus nicht alles nehmen lassen. Der Mensch ist nach wie vor ein soziales Wesen und braucht persönliche Kontakte.“

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.