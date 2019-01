Bei den Christsozialen und den Sozialisten stehen große Entscheidungen an. In beiden Parteien wird im Januar eine neue Parteispitze gewählt. Von den amtierenden Würdenträgern tritt keiner mehr an.

Weichenstellungen bei CSV und LSAP

Michèle GANTENBEIN Bei den Christsozialen und den Sozialisten stehen große Entscheidungen an. In beiden Parteien wird im Januar eine neue Parteispitze gewählt. Von den amtierenden Würdenträgern tritt keiner mehr an.

CSV und LSAP haben bei den Landeswahlen im Oktober mächtig Federn gelassen. Die CSV kam auf 28,31 Prozent der Stimmen (2013: 33,68 Prozent) und verlor einen Sitz. Die LSAP rutschte von 19,21 (2013) auf 16,77 Prozent (2018) und verlor drei Sitze. Beide Parteien stehen seither unter starkem Erneuerungsdruck.

Bei der CSV ist der Erneuerungsprozess auf Fraktions- und Bezirksebene bereits vollzogen ...