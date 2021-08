Die österreichische Regierung zeigt sich entsetzt über die Aussagen von Außenminister Jean Asselborn während eines Interviews.

Scharfe Kritik aus Österreich an Jean Asselborn

(jwi) - In einer Stellungnahme des österreichischen Außenministers Alexander Schallenberg werden die Aussagen von Außenminister Jean Asselborn (LSAP) während eines Gesprächs mit der deutschen Zeitung „Die Welt“ scharf kritisiert. Das schreibt „Radio 100,7“ am Dienstagmorgen. Im Interview behauptete Asselborn, der österreichische Premier Sebastian Kurz würde die menschliche Solidarität ablehnen. Damit würde der Premier seinen Wert als Europäer verlieren.

Doch die Kritik des luxemburgischen Außenministers am Bundeskanzler sei schlichtweg absurd, heißt es als Reaktion in dem Schreiben. Österreich beherberge weltweit pro Kopf gesehen die viertgrößte Community an Afghanen und die zweitgrößte in der Europäischen Union.

"Wir tun alles, was wir können" Aktuell sitzen neun Menschen - darunter drei Kinder - mit Bezug zu Luxemburg in Afghanistan fest. Das Außenministerium tut sein Möglichstes.

Es wäre daher zu begrüßen, würde Asselborn einen ähnlichen Grad an Solidarität und Mitmenschlichkeit zeigen. Dafür müsse Luxemburg sechs Mal so viele Afghanen aufnehmen, wie derzeit. „Dann wäre er vielleicht in einer Position, Ratschläge zu erteilen“, so Schallenberg. Luxemburg sei daher herzlich eingeladen, mit Österreich gleichzuziehen. Die tragische Situation in Afghanistan indes für billigen Populismus zu missbrauchen und die Fehler aus 2015 und 2016 blind zu wiederholen, mache einen noch lange nicht zu einem guten Europäer, so Schallenberg abschließend.

Jean Asselborn forderte in dem Interview, die EU müsste bereit sein 40.000 bis 50.000 Flüchtlinge aufzunehmen und kritisierte den österreichischen Premier. Österreich hatte zuvor angekündigt, keine Flüchtlinge aus Afghanistan mehr aufnehmen zu wollen.

