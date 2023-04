Die desaströse Abhängigkeit von „anderen“ müsse der Vergangenheit angehören, meint der Autor; wir müssten uns auf die eigenen Kräfte verlassen.

Wege der Re-Industrialisierung

Die desaströse Abhängigkeit von „anderen“ müsse der Vergangenheit angehören, meint der Autor; wir müssten uns auf die eigenen Kräfte verlassen.

Von Marcel Oberweis *

Nachdem die Corona-Pandemie unsere Gesellschaft ab Februar 2020 ins Wanken gebracht hat, haben sich mit der Invasion der Ukraine im Februar 2022 und den daraus folgenden geopolitischen Verwerfungen höchst gefährliche Spannungen aufgebaut, welche die vernetzte globale Wirtschaft ins Mark treffen. Bei rezenten Konferenzen standen die globale Wirtschaftslage und das nachhaltige Wirtschaftswachstum im Mittelpunkt.

Als größtes Dilemma erweist sich die desaströse Abhängigkeit der Europäischen Union hinsichtlich der Beschaffung von unter anderem Rohstoffen, Energieträgern, Medikamenten und Ernährungsmitteln und dies über oft unsichere Lieferketten, welche den geforderten nachhaltigen und sozialen Kriterien in keiner Weise gerecht werden.

Der rezente „Global Risks Report“ untersucht das Zusammenspiel der aktuellen und künftigen Risiken, welche sich zu einer Polikrise, einem Cluster von vernetzten globalen Risiken mit unabsehbaren Folgen für die Weltgemeinschaft, aufgeschaukelt hat. Ein Kernelement der Polikrise sehen die Autoren in der zunehmenden Ressourcenrivalität, hier treffen wirtschaftliche, soziale und ökologische Risiken geballt aufeinander. In Anbetracht der Tatsache, dass in weiten Teilen der Welt das Wasserangebot, die Agrarflächen, die Nahrungsmittel und die Energieressourcen knapp werden, steigen die regionalen und internationalen Spannungen. (1)

Und trotzdem werden noch immer wirtschaftspolitische Entscheidungen getroffen, die auf ein uneingeschränktes Wirtschaftswachstum setzen - dabei gibt es Studien, die belegen, dass ab einer gewissen Entwicklungsstufe in der Gesellschaft die weitere Steigerung des Wirtschaftswachstums nicht zur Zufriedenheit der Menschen beiträgt.

Die Europäische Union besinnt sich auf ihre frühere Stärke

Ein Blick zurück in die 1990er Jahre lässt uns die Verschiebungen in der Wirtschaft der Europäischen Union erkennen. Der Dienstleistungsbereich erhöhte seinen Anteil am EU-BIP stetig, derweil sich der Anteil der Industrieunternehmen in einem erschreckenden Maß verringerte. Parallel dazu hat sich das Vermitteln von Ingenieurwissen und technischem Können aus den Lehranstalten verabschiedet. Wie konnte dies geschehen, angesichts der Tatsache, dass Europa als das Sinnbild für den technischen Fortschritt - dank seiner Erfinder, Wissenschaftler, Ingenieure und Arbeiter - über zwei Jahrhunderte galt?

Seither haben viele fortschrittliche Unternehmen aus den Bereichen der Fotovoltaik, der Windkraft, der Automatisierung und der Robotik sowie der Informationstechnologien ihre Aktivitäten in Länder außerhalb der Europäischen Union verlegt. Vor allem siedelten sich die Pharmaunternehmen mitsamt ihren Forschungsstätten in China und Indien an - mit der Konsequenz, dass die EU auf die Importe aus diesen Ländern während der Corona-Pandemie angewiesen war und noch immer ist.

Bedingt durch die anhaltenden Cyberangriffe und die gefährdete Versorgungssicherheit, gepaart mit den geopolitischen Unwägbarkeiten entlang von Lieferketten, werden Überlegungen angestoßen, diese desaströse Abhängigkeit zu verringern.

Es sind vor allem die „Just-in-Time“-Produktionen, die Komplexität der globalen Lieferketten und die nicht vorhandenen Industrieunternehmen, welche sich verheerend auf die europäische Wirtschaft ausüben. Die Europäische Kommission möchte hier Remedur schaffen und setzt auf die Re-Industrialisierung und die damit einhergehende Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie. Nur so kann sich die Europäische Union als ein erfolgreicher Wirtschaftsakteur auf der globalen Ebene wieder anbieten.

Im November 2014 hatten die EU-Kommission und die Europäische Investitionsbank bereits einen Investitionsplan (den sogenannten Juncker-Plan) vorgelegt, um die seit der Finanzkrise im Jahr 2008 anhaltende Konjunkturschwäche zu bekämpfen. Bis zum Jahr 2020 sollte ein Finanzvolumen von 500 Milliarden Euro zur Revitalisierung eingebracht werden: 33 Prozent für die kleinen und mittleren Unternehmen, 15 Prozent für die Verbesserung der Energieversorgung und 27 Prozent für Forschung, Entwicklung und Innovation. Das ausgemachte Ziel bestand darin, die EU-Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen, um so das Wachstum und die Beschäftigung anzukurbeln. Bedingt durch die Corona-Pandemie konnten viele Projekte nicht umgesetzt werden, die EU-Wirtschaft lahmt und das europäische Industriestandbein wankt weiterhin.

Im Jahr 2022 haben die USA ein ambitiöses Investitionsprogramm (Inflation Reduction Act) in Höhe von 330 Milliarden Euro mit einer Laufdauer bis 2032 verabschiedet. Die Europäische Kommission hat im März 2023 das „Netto-Null“-Industrie-Gesetz mit einem Finanzvolumen von 372 Milliarden Euro auf den Instanzenweg gebracht. Es sieht die Weiterführung des Juncker-Plans vor und zielt auf Investitionen in den Zukunftsbereichen - Nutzung der erneuerbaren Energien inklusive deren Speicherung, der Elektromobilität, der Wärmepumpen, der Entwicklung von synthetischen Kraftstoffen, der Erzeugung von grünem Wasserstoff, der CO2-Speicherung, der Förderung der seltenen Erden sowie der Recyclingwirtschaft ab.

„Wir Europäer müssen besser darin werden, unsere eigene grüne Industrie zu fördern“, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jüngst im Europaparlament. Die EU-Kommission hat die Wichtigkeit der Industrie für Wachstum und Wohlstand endgültig erkannt, möchte sie doch den Industrieanteil in der Europäischen Union von derzeit knapp 16 auf über 20 Prozent bis zum Jahr 2025 erhöhen. (2)

Ein weiteres Kernelement der Europäischen Union sehe ich in der Ernährungssouveränität - das wichtigste Standbein in der Gemeinsamen Agrarpolitik. Diese sieht sich jedoch in einem verstärkten Maß durch die Umweltanforderungen ausgebremst, mit der Folge, dass viele Nahrungsmittel aus fernen Ländern importiert werden, in denen wir die sozialen Bedingungen und die ökologischen Einflüsse nicht beeinflussen können. Es bedarf der umgehenden Erzeugung von regionalen Nahrungsmitteln in der Europäischen Union. Die schädlichen Auswirkungen des Transportes und des Verpackungsaufwandes zwingen uns zum Umdenken. Diesbezüglich sei vermerkt, dass Luxemburg nur sechs Prozent der benötigten Nahrungsmittel und zwei Prozent beim Obst auf heimischer Scholle produziert.

Die Warnungen des Weltklimarates

Auch wenn der Prozess zu mehr Unabhängigkeit der Europäischen Union eingeleitet wird, so dürfen wir aber die Verbindungen zu jenen Ländern nicht unterbinden, mit denen wir partnerschaftliche wirtschaftliche Kontakte pflegen und wo die sozialen und ökologischen Belange gewährleistet werden. Die Herausforderungen dieser „neuen Weltordnung“ im Sinne der Europäischen Union bedeutet ein Umkrempeln unseres Wohlstandsmodells.

Die gewünschte strategische Autonomie der europäischen Wirtschaft hängt ohne Zweifel vom reibungslosen Funktionieren der einzelnen Bereiche, unter anderem den Industrieunternehmen, den kleinen und mittleren Unternehmen, den Betrieben der Gesundheitsindustrie, der Herstellung von elektronischen Bauteilen, der vernetzten nachhaltigen Energieversorgung sowie der Nahrungsmittelerzeugung ab.

Alle diese Anstrengungen sehe ich unter dem Blickwinkel des jüngsten Syntheseberichts des Weltklimarates „1,5-Grad-Grenze kaum zu halten“ vom 20. März 2023. Die Warnungen des Weltklimarats (IPCC) sind deutlich: Die Erderwärmung durch den menschengemachten Klimawandel schreitet weiter voran. Die Folgen werden immer stärker spürbar und erfordern drastische Maßnahmen von Politik und Gesellschaft. Der Weltklimarat geht davon aus, dass die 1,5-Grad-Celsius-Marke bereits Ende der 2030 Jahre zumindest zeitweise überschritten wird - der geforderte Re-Industrialisierungsprozess stellt demzufolge einen europäischen Baustein im Kampf gegen den Klimawandel dar. (3)

* Der Autor ist Prof. Dr.-Ing. i.R.

