Der Schwarzmarkt mit QR-Codes blüht - auch in Luxemburg wurden falsche Impfzertifikate entdeckt, wie Ministerin Lenert jetzt einräumt.

Manipulierte QR-Codes

Was tut Luxemburg gegen gefälschte Impfzertifikate?

Jörg TSCHÜRTZ Der Schwarzmarkt mit QR-Codes blüht - auch in Luxemburg wurden falsche Impfzertifikate entdeckt, wie Ministerin Lenert jetzt einräumt.

Besonders bei Impfgegnern stehen sie hoch im Kurs: Seit Tagen machen über diverse Websites und Chatforen gefälschte europäische Covid-Zertifikate die Runde. Unter anderem haben anonyme Nutzer funktionierende QR-Codes für die Namen Mickey Mouse, Spongebob oder Adolf Hitler erstellt.

Einige dieser QR-Codes erhalten in der Luxemburger Handy-App CovidCheck.lu immer noch „grünes Licht“, wie die CSV-Abgeordnete Martine Hansen am Dienstag in der Chamber erklärte. Personen, die über keinen gültigen Impf- oder Testnachweis verfügen, könnten sich mit den gefälschten Codes unberechtigterweise in Restaurants oder öffentliche Veranstaltungen „hineinschmuggeln“, so die Befürchtung.

Corona-Apps in Frankreich, Italien oder Deutschland würden einige dieser QR-Codes bereits als Fälschung erkennen – bei der Luxemburger Smartphone-Anwendung sei dies aber noch nicht der Fall, kritisierte Hansen.

Lenert: Fälle an Staatsanwaltschaft weitergeleitet

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) antwortete im Plenum, dass die manipulierten QR-Codes ihrer Behörde bekannt seien. Es handle sich teilweise um das Werk professioneller Fälscher. Auch das Informatikzentrum des Staats sei darüber im Bilde. Sie erklärte, dass einige dieser Fake-Zertifikate unter anderem über die Telegram-Gruppe „Net-gepickt.lu“ geteilt wurden. „Wir haben diese Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergegeben, die daraufhin Ermittlungen eingeleitet hat“, sagte Lenert. Die Gesundheitsministerin machte keine Angaben darüber, ob die Covidcheck.lu-App ein dementsprechendes Update erhalten werde, damit gefälschte Zertifikate besser erkannt werden können.

Auch der Polizei waren zuletzt gefakte Nachweise gemeldet worden. Die Behörde warnte davor, dass die Erstellung und Verwendung falscher Zertifikate rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann: Möglich sind Geldstrafen zwischen 251 und 12.500 Euro oder gar Gefängnisstrafen von einem Monat bis drei Jahren, in besonders krassen Fällen sogar noch mehr.

Garantiert kein "Plagiat": Auch Premierminister Xavier Bettel (M.) und sein belgischer Amtskollege Alexander De Croo (r.) mussten sich am Mittwoch vor Beginn des UEBL-Gipfels in Brüssel einer Corona-Kontrolle unterziehen. Foto: AFP/James Arthur Gekiere

Impfzertifikate auf dem Schwarzmarkt

An der angeblichen Fälschungssicherheit der EU-Zertifikate regen sich mittlerweile Zweifel. In Russland sollen EU-Impfzertifikate für mehrere hundert Dollar auf dem Schwarzmarkt angeboten worden sein. Die Manipulationen könnten die Folge einer schlampigen Umsetzung der frei verfügbaren EU-Software für die digitalen Gesundheitspässe sein, berichtete die Website derstandard.at Ende Oktober.

Die meisten der gefälschten Impfbescheinigungen sind laut dem Portal t3n mit einem Schlüssel des nordmazedonischen Gesundheitsministeriums signiert, dessen Zertifikate in der EU anerkannt werden. Adolf Hitlers digitaler Impfausweis trug laut Golem.de hingegen eine Signatur der französischen Caisse Nationale de l'Assurance Maladie. Auf EU-Ebene wurde mittlerweile eine Arbeitsgruppe zu den mutmaßlichen Manipulationen von QR-Codes eingerichtet.

Das CovidCheck-Impfzertifikat enthält personenbezogene Daten sowie Angaben über den Impfstoff, das Datum der Impfung und das Land, in dem sie verabreicht wurde. Ähnlich funktioniert es für Test- oder Genesungsnachweise. Die Daten werden zwischen den europäischen Ländern nicht ausgetauscht.

Mithilfe von Apps wie CovidCheck.lu kann die Echtheit und Gültigkeit der Zertifikate überprüft werden, etwa vor dem Betreten eines Restaurants. Nach dem Scanvorgang erscheint ein rotes oder grünes Licht sowie der Vor- und Nachname, der im QR-Code gespeichert ist, auf dem Bildschirm. Nicht immer wird aber bei den Kontrollen genau hingesehen, zudem wird, zumindest in Lokalen, kein Vorzeigen eines Ausweises verlangt. Restaurantbesucher sollten ihren Ausweis jedoch für den Fall dabei haben, dass die Polizei eine Kontrolle durchführt, rät der Verband Horesca.

Seit dem 1. November 2021 ist das CovidCheck-System in Luxemburg für Restaurants, Cafés und Bars verbindlich. Auch Unternehmen können solche Kontrollen einführen.

