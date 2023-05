Die Zahl der Schüler, die im Schulsystem nicht zurechtkommen, steigt. Schuldirektor Patrick Straus sieht keinen anderen Weg, als sie aus der Schule herauszuholen.

Politik 5 Min.

Schulpflichtverlängerung

Was tun mit Systemsprengern?

Michèle GANTENBEIN Die Zahl der Schüler, die im Schulsystem nicht zurechtkommen, steigt. Schuldirektor Patrick Straus sieht keinen anderen Weg, als sie aus der Schule herauszuholen.

Im Kampf gegen das Schulabbrechertum setzt Bildungsminister Claude Meisch (DP) auf den Auf- und Ausbau von alternativen Schulstrukturen, die sogenannten Centres d'insertion socio-professionnelle (CISP). Damit die Presse sich ein Bild machen kann, wie diese Strukturen funktionieren, hat der Minister am Montag zur Pressekonferenz in das Centre Formida nach Esch/Alzette eingeladen, das vom privaten Träger Arcus betrieben wird.

Meisch verbessert das Gesetz zur Schulpflicht bis 18 Der Regierungsrat billigt Änderungen, die dem Staatsrat und den Sozialpartnern Rechnung tragen.

Im Centre Formida werden aktuell 35 junge Menschen betreut, die entweder die Schule abgebrochen haben und über diesen Weg wieder Anschluss an die Schule oder eine berufliche Ausbildung finden wollen, oder die noch in einer Schule eingeschrieben sind und im Centre unterrichtet werden, weil sie im System Schule nicht mehr klarkommen, wie Patrick Straus, Direktor des Lycée Guillaume Kroll in Esch/Alzette erklärt.

Rund 30 Schüler aus dem Lycée Guillaume Kroll werden im Centre Formida betreut. Manche gehen weiter im Lycée zur Schule, wie Justin, 18 Jahre alt. Er ging früher im belgischen Sankt Vith zur Schule, hat abgebrochen und sich beim Centre gemeldet, um dort einen Neustart zu machen. Er möchte Elektriker werden. Zur Schule geht er montags und donnerstags morgens von 8 bis 12 Uhr, den Rest der Woche verbringt er im Centre. Dort ist er momentan mit dem Bau eines „Tiny office“ beschäftigt, hergestellt zu 100 Prozent aus Industrieabfall. „Ich bin hier sehr zufrieden“, sagt er. Was er gemacht hätte, wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte? „Das ist eine gute Frage“, antwortet er. „Ich weiß es nicht.“

Für manche Schüler ist die Schule einfach nicht das Richtige. Da hat sich so viel Frust aufgebaut. Patrick Straus, Direktor des Lycée Guillaume Kroll

Eins-zu-eins-Betreuung

Die Ateliers des Centre Formida sind großräumig und modern ausgestattet, die Zahl der Jugendlichen ist äußerst überschaubar. Pro Atelier trifft man auf einen bis drei Schüler. Jeder arbeitet in seinem Rhythmus, zeitlichen Druck gibt es keinen. Nico (Name von der Red. geändert) baut eine Art Schatzkiste, die er selbst entworfen hat, und fährt mit Schleifpapier behutsam über Holzteile, die vorher maschinell zugeschnitten worden sind. Während der Aktivität steht ihm ein Lehrer zur Seite. Der Betreuungsschlüssel hier: 1 zu 1. Solche Bedingungen gibt es in keiner Schule.

„Wir könnten das gar nicht stemmen“, räumt Schuldirektor Patrick Straus während der Besichtigung der Werkstätten ein. Ihm wäre es lieber, es bräuchte diese alternativen Strukturen nicht und alle Schüler könnten regulär zur Schule gehen. „Doch für manche ist die Schule einfach nicht das Richtige. Da hat sich so viel Frust aufgebaut.“

Dennoch: Sollte Unterricht nicht in der Schule stattfinden und sollte der Staat den Schulen nicht mehr Mittel für die Betreuung von sogenannten „Systemsprengern“ zur Verfügung stellen? „Das wäre schön“, antwortet Straus und lächelt.

Es wäre in jedem Fall wichtig, den Lebensweg der Schüler über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Patrick Straus

Er ist überzeugt, dass die CISP die letzte Lösung sind, um bestimmte Schülerprofile nicht zu „verlieren“. Er ist sich bewusst: „Wenn die Schüler hierher kommen, liegt schon vieles im Argen. Wir spielen eigentlich nur noch Feuerwehr.“

Dennoch sieht er in den alternativen Strukturen eine große Chance für eine ganze Sparte von Schülern. Seine nicht-repräsentative Erfahrung: Etwa 30 Prozent der Schüler, die ohne Abschluss aus dem System Schule ausgestiegen sind und auf das alternative Angebot zurückgegriffen haben, seien zurück ins System Schule gegangen, „etwa 20 Prozent haben es auf den Arbeitsmarkt oder in eine berufliche Ausbildung geschafft“, so Straus. Was längerfristig aus den Schülern wurde, dazu gibt es keine offiziellen Statistiken. „Ihr Werdegang verliert sich irgendwann. Aber es wäre in jedem Fall wichtig, den Lebensweg der Schüler über einen längeren Zeitraum zu verfolgen.“

Ist es denkbar, dass Schüler ihre ganze Schullaufbahn in einem CISP verbringen und dort einen Abschluss machen? Das sei so nicht vorgesehen, antwortete Patrick Straus während der Pressekonferenz. Ziel sei es, die Schüler sozial und emotional zu stabilisieren und sie wieder ins System zu integrieren, „vor allem die Zwölf- bis 16-Jährigen“. Längere Aufenthaltszeiten in seltenen Fällen seien aber nicht ganz ausgeschlossen. Und Claude Meisch meinte, ein Schulabschluss in einem CISP sei „wahrscheinlich nicht möglich“, „allerdings können die Schüler einzelne Module machen, die dann von der Schule zertifiziert werden“.

Alternative Programme für Schüler ab 12 Jahren

Insgesamt besuchen aktuell laut dem Bildungsministerium 100 Schüler eine außerschulische Struktur: das Centre Formida, das Centre Movida (beide Arcus) oder den Liewenshaff in Merscheid. Die Schüler sind in der Schule eingeschrieben, werden aber in den Strukturen unterrichtet, dies unter der Verantwortung der jeweiligen Schule. Der soziale Träger ist für die psycho-soziale Betreuung der Schüler zuständig und arbeitet mit multiprofessionellen Teams. Die Strukturen bieten zwei mögliche Schulprogramme an: die Classes Relance für Zwölf- bis 16 Jährige oder die Classes Reconnect für Schüler ab 16 Jahren. Weitere Strukturen mit privaten und staatlichen Trägern sind in der Planung.

Über die Auslagerung von Schulunterricht in private Strukturen Das Bildungsministerium lagert Schulunterricht in außerschulische private Strukturen aus und schafft damit ein paralleles Schulsystem. Eine Analyse.

Klar ist: Der Bau der Infrastrukturen und der extrem großzügige Personalschlüssel werden den Staat eine Menge Geld und Personalressourcen kosten, die für die öffentlichen Schulen nicht bereitstehen. Der Ausbau der Centres d'insertion socio-professionnelle, die es gesetzlich übrigens nicht gibt, ist gekoppelt an die Verlängerung der Schulpflicht, die aller Wahrscheinlichkeit nach noch vor der Sommerpause vom Parlament abgesegnet werden wird.

Mit der Absicht, die Schulpflicht zu verlängern und alternative, außerschulische Strukturen aufzubauen, hatte Bildungsminister Meisch die Koalitionspartner im September 2021 völlig überrascht und für große Aufregung gesorgt. Doch die Koalitionsräson hat dazu geführt, dass sich die Lage wieder beruhigt hat.

Ein weiteres interessantes Detail: Informationen des LW zufolge wurden die Mitglieder des Verwaltungsrats von Arcus nicht darüber informiert, dass die Schüler in den Zentren beschult werden, sondern im Glauben gelassen, der Unterricht finde weiter in den Schulen statt. Dazu befragt hatte Arcus-Direktor Gérard Albers im April gesagt, der Verwaltungsrat sei informiert worden und habe dem Konzept zugestimmt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.