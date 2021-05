Was man bei einer irrtümlichen Impfeinladung tun soll

Immer mal wieder wird eine falsche Einladung für eine Impfung versendet. Doch wie solle der unbeabsichtigte Empfänger darauf reagieren?

Immer mal wieder wird eine falsche Einladung für eine Impfung versendet. Doch wie solle der unbeabsichtigte Empfänger darauf reagieren?

(jwi) - Bis Mitte Juli könnte laut Regierung jeder Erwachsene in Luxemburg ein Impfangebot bekommen, unabhängig vom Alter und seiner Vorerkrankung. Seit vergangener Woche wird auch die Altersgruppe zwischen 16 und 54 Jahren zu einer Impfung gegen das Corona-Virus eingeladen.

Doch in der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass diese Einladungen versehentlich an Menschen verschickt wurde, die laut nationalem Impfplan noch nicht an der Reihe waren - wie Leser dem „Luxemburger Wort“ immer wieder berichten.

„In einem solchen Fall ist es wichtig, zuerst die Hotline der Santé anzurufen und seine nationale Kennziffer (Matricule) mitzuteilen“, so eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums auf LW-Nachfrage. „Es kann nämlich sein, dass diese Person vielleicht zu einer gefährdeten Personengruppe gehört oder der Arzt sie aus einem gewissen Grund eingetragen hat. Auch Personen aus dem Gesundheitssektor können davon betroffen sein. Deren Liste wurde gerade erweitert.“

Eine genaue Zahl, wie viele Einladungen bisher irrtümlicherweise versendet wurden, gibt es nicht. „Wir wurden über einzelne Fälle informiert.“ Diese seien allerdings eine Ausnahme, erklärte die Sprecherin. „Wir versuchen dann, den Fehler zu korrigieren.“ Oft gebe es Probleme mit der Adresse.

Für die Helpline-Mitarbeiter der Santé gebe es zudem je nach Anfrage genaue Abläufe, wie in den jeweiligen Angelegenheiten zu reagieren sei. „Jeden Tag finden zwei kleine Besprechungen mit den Verantwortlichen statt, um Informationen oder Schwierigkeiten, die auftraten, zu besprechen.“

Im Durchschnitt würden täglich rund 3.000 Menschen bei der Santé anrufen, das seien insgesamt 135.000 Anrufe seit dem 15. Januar 2021, heißt es weiter.

Helpline der Santé Sollten Sie noch weitere Fragen zu den Impfterminen haben, kontaktieren Sie bitte die Hotline des Gesundheitsministeriums unter der Rufnummer: (+352) 247 655 33.









