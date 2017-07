Dani Schumacher

Pierre Bley würde sich eine ausgiebige Regenperiode wünschen. Nun ist nicht so, dass der ehemalige Direktor der „Union des entreprises luxembourgeoises“ (UEL) die sommerlichen Temperaturen nicht mag. Nein, sein Wunsch hat ganz praktische Ursachen: Pierre Bley will endlich sein Fotoarchiv ordnen, das über die Jahre beachtliche Ausmaße angenommen hat: „Ich habe mein Leben lang fotografiert, da hat sich einiges angesammelt.“



Denn seit er Anfang 2016 das Amt des Hofmarschalls niedergelegt und sich endgültig in den Ruhestand verabschiedet hat, greift er wieder öfters zur Kamera: „Ich habe den Fotoapparat stets dabei, etwa beim Wandern mit meiner Frau.“ Dies gilt auch bei einer neuerlich sehr beliebten Beschäftigung, nämlich Europa per Auto zu durchkreuzen und dabei die Vielfalt seiner Bewohner und Kulturen zu ergründen.



Pierre Bley ist mehrmals die Woche für die „Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“ im Einsatz.

Seit er nicht mehr täglich ins Büro muss, verbringt Pierre Bley übrigens ganz bewusst viel Zeit im Freien. Neben dem Wandern hält er sich auch mit Tennis fit.



Dass Pierre Bley auch anderthalb Jahre nach seinem Eintritt in den Ruhestand noch nicht die nötige Zeit gefunden hat, um sein Fotoarchiv vollständig zu sichten, liegt vor allem in seinem Engagement für die „Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“. Seit 1997 ist er dabei, zunächst als Generalsekretär und nun schon seit neun Jahren als Vorsitzender.



Wenn er über seine Arbeit dort spricht, sieht man ihm seine Begeisterung an. Der sonst eher zurückhaltende Mann kommt geradezu ins Schwärmen. Man merkt, dass er sich mit der Zielsetzung der Wohltätigkeitsorganisation identifiziert. Er spricht viel von Neuausrichtung, von Modernisierung, von Umgestaltung. Besonders die „Loterie Nationale“ liegt ihm am Herzen. Die Lotterie ist die Haupteinnahmequelle der Organisation. Deshalb sei es so wichtig, dass man stets auf der Höhe der Zeit sei, vor allem in Bezug auf die modernen Kommunikationsmittel. Heute arbeitet übrigens der überwiegende Teil der Belegschaft der „Oeuvre“ für die Lotterie.



Kein Vollzeitjob

Zwei bis dreimal pro Woche ist Pierre Bley für die „Oeuvre“ im Einsatz. Und dabei soll es auch bleiben. Eigentlich gibt es zwar fast jeden Tag etwas zu tun. Doch das ehrenamtliche Engagement soll nicht in einen Vollzeitjob ausufern: „Ich muss mich organisieren. Ich versuche, die Arbeit zu bündeln, sonst wäre ich jeden Tag unterwegs“, erklärt er. Denn sein Engagement beschränkt sich nicht nur auf die „Oeuvre“. Bley ist auch bei der „Fondation du Luxembourg“, den „Amis de l'Université“ aktiv und er repräsentiert den Verband der Zwangsrekrutierten im neu gegründeten „Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale“. Däumchen dreht Pierre Bley auch im Ruhestand nicht.



Auf die Frage, ob er seine Arbeit als Direktor der UEL vermisse, meint er: „Ich habe die UEL 2013 mit gutem Gewissen verlassen, weil ich überzeugt bin, dass der Verband zwölf Jahre nach seiner Gründung nach innen gefestigt ist und auch nach außen hin die Aufmerksamkeit hat, die er verdient.“



Pierre Bley verfolgt nach wie vor das politische und das wirtschaftliche Geschehen im Land.

Eine spannende Zeit bei Hofe

Eigentlich wollte Pierre Bley etwas früher in Rente gehen, doch dann kam alles anders. Großherzog Henri trug ihm das Amt des Hofmarschalls an. Sein Amtsantritt fällt in eine politisch bewegte Zeit. Angesichts der vorgezogenen Parlamentswahlen richteten sich die Blicke im Herbst 2013 verstärkt auf den Staatschef: „Es war eine sehr spannende Zeit,“ so Bley rückblickend. Es war aber nicht nur die für Luxemburg ungewöhnliche politische Konstellation, die ihm in Erinnerung geblieben ist. Es ist vor allem der tägliche Kontakt mit dem Großherzog, der ihn sehr beeindruckt hat. Bley spricht von einer „sehr starken“ Erfahrung, die er unter keinen Umständen missen will. Das repräsentative Zeremoniell bei Hofe liegt ihm nicht so. Er steht nicht gerne in der Öffentlichkeit.



Wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, die sich in unserer hoch spezialisierten Wirtschaft nicht zurechtfinden. Es gibt auch Verlierer in dem System.“

Ende 2015 ist dann endgültig Schluss: Pierre Bley legt das Amt des Hofmarschalls nieder und verabschiedet sich Anfang 2016 mit etwas Verspätung dann doch in den verdienten Ruhestand.

Weiterhin interessiert

Natürlich verfolgt er die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und die Meinung der Sozialpartner immer noch mit großem Interesse. Zwar freut es ihn, dass die Wirtschaft in Luxemburg kontinuierlich wächst. Doch man müsse auch nach Lösungen für die Konsequenzen dieses Wachstums suchen, betont Bley. Dass sich viele junge Menschen heute kaum noch eine Wohnung leisten können, erfüllt ihn genau so mit Sorge, wie das Schicksal der vielen Arbeitslosen, die kaum noch eine Chance haben, einen neuen Job zu finden. „Wir müssen uns auch um diejenigen kümmern, die sich in unserer hoch spezialisierten Wirtschaft nicht zurechtfinden. Es gibt auch Verlierer in dem System.“ Und gerade deshalb sind Organisationen wie die „Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte“ so wichtig.