Der Fonds du logement hat 2018 133 Wohnungen fertiggestellt und will in den kommenden fünf Jahren 600 weitere Einheiten fertigstellen. Das ist nicht ausreichend, findet die CSV. Am Dienstag findet eine Aktualitätsstunde zum Thema statt.

Was ist der Stand beim Fonds du logement?

Michèle GANTENBEIN Im Sommer 2017 trat die Reform des Fonds du logement in Kraft. Doch die hat kaum Verbesserungen gebracht, findet die CSV. Sie fordert Änderungen und will ihrerseits Verbesserungsvorschläge auf den Tisch legen.

Die CSV möchte am Dienstag im Rahmen einer Aktualitätsstunde aufzeigen, was beim Fonds du logement seit dem Regierungswechsel im Jahr 2013 schief gelaufen ist.

Unangenehm, aber heilsam Der Bericht über den sozialen Wohnungsbau offenbart das Unvermögen der Regierungen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen.

Die Liste mit den Verfehlungen, die die Oppositionspartei Blau-Rot-Grün I vorwirft, ist lang. Sie beginnt mit der Absetzung des früheren Fonds-Direktors Daniel Miltgen im Jahr 2015 und dem Personalwechsel in den Folgejahren. Es geht um die Nutzung von öffentlichen Geldern, die nach Ansicht des CSV-Abgeordneten Marc Lies für Gehaltserhöhungen und teure Mietzahlungen in einer "Luxusresidenz" verprasst wurden, und um den Bericht des Rechnungshofes zur Schaffung von Sozialwohnungen, in dem auch der Fonds du logement Kritik einstecken muss. Auch die Tatsache, dass der Direktorposten beim Fonds nach nur neun Monaten wieder unbesetzt ist, wird thematisiert.

Ein Fonds und viele Fehler Die rezente Geschichte des Fonds du logement erinnert an eine Folge von „Pleiten, Pech und Pannen“. Doch, anders als in der Fernsehsendung, sind die Missgeschicke beim Fonds nicht dem Zufall geschuldet.

Der wohnungsbaupolitische Sprecher der CSV moniert aber vor allem, dass die Produktivität des Fonds in den Jahren 2013 bis 2018 geringer gewesen sei als in den Jahren 2009-2013. Dabei stützt er sich auf Zahlen aus den Jahresberichten des Fonds und aus dem Programme de construction d'ensembles de logements subventionnés.

Lies zufolge hat die Produktivität des Fonds du logement in den Jahren 2013-2018 im Vergleich zur Legislaturperiode 2009-2013 nachgelassen. "Zwischen 2009 und 2013 lag die Produktivität bei 2,11 Einheiten pro Jahr und Mitarbeiter, zwischen 2013 und 2018 lediglich bei 1,21 Einheiten pro Jahr und Mitarbeiter", rechnet Lies vor. Die SNHBM habe zwischen 2013 und 2018 1,9 Einheiten pro Jahr und Mitarbeiter gebaut.

133 Wohneinheiten im Jahr 2018

Laut dem Jahresbericht des Wohnungsbauministeriums hat der Fonds du logement 2018 sechs Projekte mit insgesamt 133 Wohnungen fertiggestellt. "Laut dem Fünfjahresplan sind für die Jahre 2019 bis 2023 insgesamt 600 Wohnungen, also 120 Einheiten pro Jahr geplant. Das ist kein großer Wurf", so Lies weiter.

Für Marc Lies steht fest, dass die Vorgängerregierung die Reform des staatlichen Bauträgers in den Sand gesetzt hat. Die CSV fordert eine Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen der Reform und in der Folge die notwendigen gesetzlichen Anpassungen. Die Oppositionspartei werde ihrerseits eine Reihe von Reformvorschlägen auf den Tisch legen, so der CSV-Abgeordnete.