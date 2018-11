Was im Brexit-Abkommen steht

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten haben das Brexit-Vertragspaket mit Großbritannien am Sonntag angenommen.

Zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum nimmt der EU-Austritt Großbritanniens konkrete Formen an. Die Staats- und Regierungschefs der 27 verbleibenden EU-Staaten billigen das ausgehandelte Austrittspaket. Nun liegt die letzte Entscheidung in London. Doch was steht eigentlich in diesem Abkommen und in der "politischen Erklärung" zu den künftigen Beziehungen? Ein Überblick.



Die Rechte der EU-Bürger



Im Vereinigten Königreich leben gut drei Millionen Menschen aus anderen EU-Staaten, in der EU rund eine Million Briten ...