Der Nationale Frauenrat stellt Forderungen an die Parteien. Dazu gehört in erster Linie eine Reform der Pensionsversicherung.

Politik 4 Min.

Nationalwahlen

Was der Nationale Frauenrat von den Parteien fordert

Annette WELSCH Der Nationale Frauenrat stellt Forderungen an die Parteien. Dazu gehört in erster Linie eine Reform der Pensionsversicherung.

1989 ratifizierte Luxemburg die UN-Frauenrechtskonvention, 1995 wurden unter CSV-LSAP-Ägide das Ministerium zur Förderung von Frauen sowie eine eigene Chamber-Kommission dafür geschaffen. Es bleibt aber viel zu tun. Der Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) appelliert im Vorfeld der Wahlen an die politischen Parteien und weist ausdrücklich auf den Verfassungsartikel 11 hin, der den Staat verpflichtet, aktiv die Beseitigung jener Hürden zu fördern, die der Gleichstellung von Frauen und Männern entgegenstehen könnten.

Frauen zahlen drauf Eine europäische Studie zu Lohnunterschieden zwischen den Geschlechtern bestätigt, dass sich Lohnungleichheiten hartnäckig halten. Die Gründe sind vielfältig.

Zu den gesetzgeberischen Forderungen gehört in erster Linie eine Reform der Pensionsversicherung, denn die letzte sei enttäuschend gewesen. Es müssten nun unbedingt individualisierte Pensionsansprüche eingeführt werden, indem einerseits die kontinuierliche Versicherungspflicht für Personen, die ihre Arbeitnehmertätigkeit unterbrechen oder reduzieren, eingeführt wird und andererseits die abgeleiteten Rechte so lange beibehalten werden, bis die durchschnittlichen Pensionsbeträge der Frauen denen der Männer angeglichen seien.

Die Alterseinkünfte von Frauen waren 2019 in Luxemburg ganze 44 Prozent niedriger als die von Männern, damit liegt das Land einsam an der Spitze in der EU. 2016 mussten 42,6 Prozent der Frauenpensionen vom Staat aufgestockt werden, um überhaupt auf eine Mindestrente zu kommen - 4,3 Prozent waren es bei den Männern.

Ehrliche Zahlen zum Arbeitsmarkt liefern

Luxemburg nimmt hinsichtlich der Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt mit 40 Prozent (2016) ebenfalls nur Platz 15 in der EU ein, wenn man auf Vollzeitposten hochrechnet. 59 Prozent sind es bei den Männern. Man sollte hier ehrlicher mit den Zahlen umgehen, so der CNFL. Eine weitere Forderung: In jeden Kollektivvertrag sollte die Verpflichtung eingeschrieben sein, einen Plan positiver Aktionen für Gleichstellung erstellen zu müssen mitsamt Auswertung der Folgen sowie Ergebnispflicht. Dasselbe gilt für den öffentlichen Dienst.

Weiterhin wenige Frauen in Führungspositionen Luxemburg liegt im Gleichstellungsindex 2021 der EU auf Platz neun. Es gab leichte Verbesserungen.

Was die politische Beteiligung betrifft, fordert der CNFL, dass die Geschlechterquote von mindestens 40 Prozent bei Listen für die Nationalwahlen auf 50 Prozent angehoben wird. Diese soll möglichst auch für Proporz-Gemeinden gelten, die nach Parteilisten wählen, und die pro Wahlbezirk eingehalten werden muss und nicht mehr national „kompensiert“ werden kann. In der Privatwirtschaft sollte Luxemburg dem Beispiel Frankreichs folgen, wo gesetzliche Vorgaben dazu führten, dass der Anteil der Frauen in Aufsichtsräten der größten Gesellschaften mittlerweile bei 45,2 Prozent liegt.

Gewalt: Alte Forderungen immer noch aktuell

Der Frauenrat weist darauf hin, dass seine Forderungen zur Umsetzung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul-Konvention) aus dem Jahr 2017 immer noch aktuell sind.

Dazu gehört, die psychische Gewalt in die Gewalt-Definition einzubeziehen und unter Strafe zu stellen; Minderjährige, die der Gefahr einer Genitalverstümmelung ausgesetzt sind, sollen auf Luxemburger Territorium verbleiben dürfen; die Verjährungsfrist für Vergewaltigung soll auf 30 Jahre erhöht werden und bei Minderjährigen erst ab der Volljährigkeit zählen; Feminizide sollen im Strafgesetzbuch als Verbrechen festgeschrieben werden.

Generell sollten die Aktionen auf alle Formen der Gewalt gegen Frauen und Mädchen ausgeweitet werden und nicht auf häusliche Gewalt fokussiert bleiben. Verschärft werden müsse überdies das Vorgehen gegen Prostitution, etwa durch ein Verbot jeden Kaufes sexueller Akte, sowie durch das Abschaffen jede repressive Maßnahme gegenüber Prostituierten.

Alleinerziehende in Steuerklasse 2 bis zur Steuerreform

Der CNFL plädiert für ein individualisiertes Steuerrecht mit entsprechenden Steuerabschlägen, übergangsweise soll Alleinerziehenden die Steuerklasse 2 gewährt werden. Handlungsbedarf bestehe auch bei Wohnmöglichkeiten für Alleinerziehende und für Opfer häuslicher Gewalt, die unnötigerweise die Frauenhäuser belegen, weil sie keine Wohnung finden. Schlussendlich besteht der Frauenrat darauf, dass die Gender-Perspektive in die Ausbildung des Lehrpersonals, in den Prozess der schulischen Orientierung sowie in sämtliches Schulmaterial jeden Schulniveaus integriert wird.

Annie Nickels-Theis: "Es braucht einen Ausgleich" Am Weltfrauentag plädiert die Präsidentin des nationalen Frauenrats (CNFL) für mehr weibliches Führungspersonal. Sie spricht zudem über die rezente Vaterdebatte und Konflikte innerhalb des CNFL.

Auf politischer Ebene möchte der CNFL, dass das Gleichstellungsministerium mehr Mittel erhält, die Gender-Forschung unterstützt sehen und verlangt zudem, dass das Ministerium als eigenständiges Ressort bestehen bleibt und erneut eine Gleichstellungskommission eingesetzt wird - derzeit untersteht sie der Kommission für Inneres. Zudem soll eine unabhängige Gleichstellungsagentur geschaffen werden, die die politischen Maßnahmen analysiert und kontrolliert.

Diese Politik müsse gezielt und transversal sein sowie den Genderbegriff integrieren, um dauerhaft die Beziehungen zwischen den Geschlechtern zu verändern. Die Förderung der Gleichstellung müsse parallel bestehen bleiben – beides ergänze sich.

Der Nationale Frauenrat Der Conseil National des Femmes du Luxembourg (CNFL) wurde 1975 als Nichtregierungsorganisation gegründet und vereinigt zwölf Frauenverbände aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter seinem Dach, die sich um die Gleichstellung zwischen Frau und Mann und um die Förderung von Frauen bemühen. Projekte des CNFL umfassen unter anderem das Wahlbeteiligungsobservatorium, das spezifisch die Beteiligung von Frauen an den Wahlen untersucht, oder das Global Media Monitoring Project (GMMP), das die Präsenz und Darstellung von Frauen in den Medien analysiert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.