Ukraine-Krieg

Was denkt das russische Volk?

von Sibila LIND | Vor 56 Minuten

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland eskaliert. Am Freitagmorgen war Kiew Ziel von Luftangriffen, und die Menschen fliehen weiterhin aus der Stadt. Anti-Putin-Demonstranten haben sich in der ganzen Welt Gehör verschafft, auch in Russland, wo mehr als 1000 Menschen festgenommen wurden. Was denkt die Bevölkerung über das Geschehen?