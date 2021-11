Die Bauernzentrale erhebt Forderungen, die im Nationalen Strategieplan der Gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigt werden sollen.

Politik 3 Min.

Zukunft der Landwirtschaft

Was den Bauern zu schaffen macht

Annette WELSCH Die Bauernzentrale erhebt Forderungen, die im Nationalen Strategieplan der Gemeinsamen Agrarpolitik berücksichtigt werden sollen.

„Bauern brauchen langfristig Sicherheit“, war die Grundforderung der Bauernzentrale, die am Montag auf die angespannte Situation der Landwirte hinwies: Die Zahl der Betriebe ist zwischen 1990 und 2019 um ein Drittel gesunken, das Durchschnittsalter der Landwirte steigt, ihr Einkommen liegt mit 36.900 Euro im Jahr weit unter dem Medianeinkommen im Land von 49.500 Euro und ein Viertel des Einkommens sind mittlerweile staatliche Beihilfen.

EU-Staaten und EU-Parlament einigen sich auf Agrarreform Die Agrarförderung aus Brüssel bestimmt maßgeblich, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Das soll künftig umweltfreundlicher geschehen.

Der Agraringenieur Philippe Keipes resümierte denn auch: „Der Druck steigt, immer weniger Betriebe müssen eine immer größere Bevölkerung ernähren und es ist unklar, ob sie überhaupt überleben können.“ Eines der Probleme ist, dass Landwirte langfristige Investitionen über 25 Jahre tätigen müssen, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) aber alle sieben Jahre umgekrempelt wird.

Gemeinsame Agrarpolitik mit immer mehr Hürden

Die GAP ist eines der ersten Politikfelder der Europäischen Gemeinschaft: Schon in den Römischen Verträgen wurde 1957 im Rahmen der EWG (Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) als Förderziel festgehalten, dass mit Hilfe der Landwirtschaft genug Lebensmittel für alle hergestellt werden sollen und Landwirte von ihrer Arbeit auch leben können müssen.

Diesen beiden Prämissen wurde in Zeiten des Klimawandels und des Verlustets an Biodiversität der Natur-, Arten- und Klimaschutz hinzugefügt. Mittlerweile geht die Rechnung für die Bauern aber nur noch sehr schwer auf, die Auflagen sind kaum noch zu schaffen.

Anhörungen für GAP-Strategieplan laufen

Darauf wollte man hinweisen, denn derzeit laufen die Anhörungen für den Nationalen GAP-Strategieplan, den erstmals alle EU-Mitgliedstaaten für die neue GAP-Förderperiode ab 2021 für die 1. und die 2. Säule der GAP entwickeln und bis zum Januar 2022 einreichen müssen.



Die erste Säule umfasst Direktzahlungen an Landwirte sowie die gemeinsamen Marktordnungen für einzelne Agrarerzeugnisse. Die zweite Säule ergänzt die GAP seit 1999 und zielt auf die Entwicklung des ländlichen Raums. Seit der Reform der GAP 2013 gewann die Reduktion der negativen Umweltauswirkungen der Landwirtschaft an Bedeutung.

„Wir wurden zu zwei Treffen ins Ministerium gerufen, hatten aber wenig Einfluss, denn die Überlegungen waren schon weit fortgeschritten“, monierte Christian Wester. Der Präsident der Bauernzentrale brach am Montag eine Lanze für die Bauern als Naturschützer.

Ja zum Natur- und Umweltschutz

Bauern enttäuscht über Getreideernte in Luxemburg Am Anfang des Jahres sah es so aus, als wenn die Ernte 2021 sehr gut ausfallen würde. Dann kam der Regen und die Feldfrüchte mussten leiden.

„Wir arbeiten mit der Natur und sind die ersten, die vom Klimawandel, von Trockenheit, Unwettern und Starkregen betroffen sind. Die Landwirtschaft will und kann auch viel tun, um CO2 abzubauen.“ Bis zu 95 Tonnen CO2 können in Luxemburg pro Hektar in den Böden und Pflanzen gespeichert werden. „Da müssen wir ansetzen.“

Seine Kritik machte sich daran fest, dass Landwirte ab 2023 vier Prozent ihrer Landwirtschaftsflächen stilllegen müssen und die Umwelthürden immer höher werden. „Wir müssen mit weniger Fläche für immer mehr Menschen produzieren und müssen immer mehr Spezial-Auflagen erfüllen, um die Basishilfen zu erhalten, die zudem nicht an den Index gebunden sind. Die Schraube wird immer mehr zugedreht.“

Arbeit dem Wert entsprechend vergüten

Auch der Vize-Präsident der Bauernzentrale Guy Feyder war der Meinung, dass der Sektor nicht genug Unterstützung bekommt. „Die Resilienz der Landwirtschaft, um für ausreichend Lebensmittel für alle sorgen zu können, ist das erste Ziel des GAP-Strategieplans. Die Zahlen zeigen aber, dass der Sektor nicht entsprechend begleitet wurde. Wir spüren in der Politik nicht genug Bewusstsein dafür.“

Landwirtschaft betreiben müsse auch in Zukunft möglich sein und Arten-, Wasser- und Bodenschutz müssen interessant sein. „Die Landwirtschaft ist gerne Partner der EU-Klima- und Umweltpolitik, aber ein paar Krümel reichen dafür nicht. Diese Arbeit muss auch mit der Höhe ihres Wertes vergütet werden.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.