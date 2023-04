Wahlforderungen: Es besteht in puncto Verhütung und Aufklärung noch Handlungsbedarf.

Sexualität und Fortpflanzung

Was das Planning Familial von der Politik fordert

Annette WELSCH Wahlforderungen: Es besteht in puncto Verhütung und Aufklärung noch Handlungsbedarf.

Das Planning Familial wurde 1965 gegründet und setzt sich bis heute für eine selbstbestimmte Sexualität, eine moderne Sexualerziehung, für den Zugang zu Verhütungsmitteln und die Entkriminalisierung der Abtreibung ein. Es thematisiert auch Gewalt gegen Frauen und die sexuelle Misshandlung von Kindern. Dass Verhütungsmittel seit dem 1. April gratis sind, begrüßen die Präsidentin und der Vize-Präsident des Planning-Verwaltungsrats, Ainhoa Achutegui und Yves Bruch. Dennoch mahnten sie vergangene Woche mit ihren Wahlforderungen an die Parteien in diesem und auch in anderen Bereichen noch Verbesserungen an - unter anderem beim Abtreibungsrecht.

So vermisst Bruch Daten zum Gebrauch von Verhütungsmitteln im Land. „Wir wissen nur etwas über die Verhütungspillen, die in Apotheken an junge Frauen verkauft werden, sodass wir den Impakt, den die gratis Verhütung hat, nicht erfassen können.“ Luxemburg positioniere sich als Vorreiter, aber es fehle noch der gratis Zugang zu den sogenannten Barriere-Verhütungsmethoden, wie Präservative und die wenig bekannten Femidome. „Wenn sie gratis in der Apotheke erhältlich wären, wie das in Frankreich schon für verschiedene Bevölkerungsgruppen der Fall ist, wäre das noch einfacher“, erklärt Bruch.

Fälle sexuell übertragbarer Krankheiten steigen an

Yves Bruch, Vize-Präsident des Planning Familial, zeigt ein Femidom. Diese Kondome für Frauen seien noch nicht bekannt genug, gibt er zu bedenken. Foto: Annette Welsch

Das Planning verteile mittlerweile immer mehr: 2017 waren es 17.000 Kondome, 2022 schon 35.000, allerdings waren es nur 250 der nicht so bekannten Femidome. Wichtig wäre es, weil man feststelle, dass sexuell übertragbare Krankheiten wie Chlamydien und Syphilis wieder ansteigen. „Die Frauen können sich mit einem Femidom davor schützen, vor allem bei Partnern, die nicht gewillt sind, ein Kondom zu tragen“, betonte Bruch.

Für Ainhoa Achutegui müssten die Kosten für Kondome von der Krankenkasse erstattet werden, damit die Jugendlichen sie nicht bezahlen müssen. Mit Plan P wurde vergangene Woche ein Projekt von jungen Leuten für junge Leute ins Leben gerufen. Die ab jetzt verteilte Kiste enthält Präservative in verschiedenen Größen und ein Messinstrument, welche Größe gebraucht wird. Insgesamt fehle es an einer breiten, altersgerechten Aufklärung mit zuverlässigen Informationen.

Auf Umgang mit Hartpornos vorbereiten

„Es gibt im Internet zu viele nicht korrekte Quellen“ mahnte Bruch. „Die Aufklärungsteams des Planning sind ausgelastet, wir müssten mehr anbieten können.“ Allerdings sei es auch utopisch, dass die Aufklärung in den Schulen nur vom Planning gemacht wird. Das Lehrpersonal müsse noch besser ausgebildet werden, derzeit hänge es zu sehr vom Lehrpersonal ab, ob Sexualkunde unterrichtet wird - die einen Kinder und Jugendliche bekommen einen guten Kurs, andere gar keinen. Dabei müsse jeder denselben Zugang haben.

„Das Thema kann nicht umschifft werden, denn es ist gesetzlich festgelegt. Und mit einer guten Aufklärung wird das Fundament gelegt, damit hinterher verschiedene Probleme nicht auftreten, denn Kinder und Jugendliche werden sicher Hartpornos schauen, dann aber differenzierter daran herangehen.“

Mit einer guten Aufklärung wird das Fundament gelegt, damit hinterher verschiedene Probleme nicht auftreten. Yves Bruch, Vize-Präsident des Planning

Ainhoa Achutegui erinnerte auch an das Gesetzesprojekt zur Abschaffung der Verjährungsfrist bei sexueller Gewalt: „Wir wissen nicht, wo das Projekt dran ist. Wir sehen sehr oft schwere sexuelle Verletzungen und Traumata, die sehr lange unterdrückt werden. Die zehnjährige Frist ist zu kurz, gerade bei Verbrechen sexueller Gewalt gegen Minderjährige.“ Generell müssten Fälle von Feminizid, Inzest sowie psychischer Gewalt und administrativer Gewalt, wenn der Pass weggenommen und der Zugang zu Geld verhindert wird, strafrechtlich relevant sein. „Wir wollen das unter dem Aspekt der Rechte der Frauen nicht tolerieren.“

Bruch forderte hier ein Zentrum für Gewaltopfer mit hoher Bekanntheit im Sinne eines holistischen Ansatzes, in dem alle Hilfsangebote ineinandergreifen und Hand in Hand arbeiten - inklusive des Zuganges zur Justiz. Opfer sexueller Gewalt sollten auch im Voraus Bescheid gesagt bekommen, wenn es zur Verhandlung kommt und generell auf Neuigkeiten besser vorbereitet werden.

Das Fazit des Planning und die Mahnung an die Parteien: Wir kommen nicht voran und hoffen, dass die Parteien unsere Forderungen in ihre Programme einschreiben.

