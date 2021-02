Warum Verschwörungstheorien Angst und Verunsicherung brauchen

Verschwörungstheorien sabotieren ergebnisoffene Diskussionen und konstruktiven Streit. Darin liegt ihre zersetzende Kraft.

Etwas mehr als vier Wochen sind es her, dass in Washington Tausende amerikanische Wutbürger das Parlamentsgebäude stürmten, darunter nicht wenige Verschwörungsgläubige. Der Gewaltausbruch auf dem Kapitol zeigte, welche gravierenden Konsequenzen Lügen und Aberglauben in der realen politischen Welt haben können.

Verschwörungstheorien sind im Mainstream angekommen ...