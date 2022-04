Das Familienministerium arbeitet an einer Strategie zur Förderung des Ehrenamts. Es gilt, brachliegendes Potenzial stärker zu nutzen.

Politik 3 Min.

TNS-Ilres-Studie

Warum Menschen sich ehrenamtlich engagieren

Michèle GANTENBEIN Das Familienministerium arbeitet an einer Strategie zur Förderung des Ehrenamts. Es gilt, brachliegendes Potenzial stärker zu nutzen.

Der Krieg in der Ukraine hat in den europäischen Ländern eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Europaweit engagieren sich Abertausende Menschen ehrenamtlich, um die Flüchtlinge auf jede erdenkliche Art und Weise zu unterstützen.

Der Wunsch, anderen zu helfen, sich einzubringen für die Gemeinschaft, mit anderen Menschen in Kontakt und nützlich zu sein sind elementare Antriebsfedern für ehrenamtliches Engagement. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts TNS Ilres hervor, die vom Familienministerium in Auftrag gegeben worden ist und auf deren Grundlage eine Strategie zur Förderung des Ehrenamts ausgearbeitet wird, wie Familienministerin Corinne Cahen (DP) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz erklärte.

Das Gästezimmer als Flüchtlingsunterkunft In Luxemburg haben sich Hunderte Familien bereit erklärt, ukrainische Familien bei sich zu Hause aufzunehmen. Das gilt es zu beachten.

Laut der Umfrage, die in Luxemburg im Oktober und November 2021 bei mehr als 2.000 Personen ab 16 Jahren durchgeführt worden ist, ist ein Drittel der Bevölkerung ab 16 Jahre formell ehrenamtlich aktiv, also zum Beispiel im Rahmen einer Hilfsorganisation oder eines Vereins.

47 Prozent sind informell aktiv, das heißt, sie stellen ihre private Zeit anderen zur Verfügung, zum Beispiel in der Nachbarschaft oder der Familie. 21 Prozent sind sowohl formell als auch informell und in mehreren Bereichen aktiv.

Die Top 4-Bereiche sind: der soziale Bereich, Kultur und Musik, Sport und Bildung. Etwa die Hälfte der formell Aktiven engagiert sich seit mehr als zehn Jahren.

Im formellen Ehrenamt trifft man den klassischen Luxemburger, der Kinder und einen soliden sozio-ökonomischen und edukativen Hintergrund hat. Ob Menschen sich ehrenamtlich engagieren, hat Tommy Klein von TNS Ilres zufolge sehr stark damit zu tun, ob die Menschen die hiesige Sprache sprechen und ob sie sich in der Gesellschaft integriert fühlen.

Generationen-Clash

Probleme, mit denen das Ehrenamt laut der Umfrage zu kämpfen hat, ist der Mangel an Nachwuchs und an Mitteln. Das Nachwuchsproblem werde vor allem von Älteren genannt, die seit vielen Jahren in einem Verein aktiv sind, sagte Tommy Klein. Andererseits: Rücken junge Menschen nach, kommt es nicht selten zum Generationen-Clash. Die jungen Menschen wollen die Dinge oft anders angehen, während die Alteingesessenen in ihrer Funktionsweise verharren.

Der am häufigsten genannte Grund, warum Menschen sich nicht ehrenamtlich engagieren oder ihr Engagement aufgeben, ist der Faktor Zeit. 30 Prozent aber sagen auch, dass sich die Gelegenheit nie ergeben hat. Auch das ist ein wichtiger Hinweis. „Da kann man ansetzen, indem man proaktiv auf die Menschen zugeht“, so Tommy Klein.

Angebot und Nachfrage zusammenbringen

Klar ist: Es braucht Anreize, um mehr Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen. Dabei muss man, wie Corinne Cahen meinte, sich an den Lebensrhythmus der Menschen anpassen. Da der Faktor Zeit eine so große Rolle spielt, braucht es punktuelle Angebote, die den Menschen die Flexibilität bieten, die sie brauchen.

Interessant ist auch, dass die Interessensbereiche dabei sind, sich zu verändern. „Besonders die jungen Menschen wollen sich verstärkt in den Bereichen Umwelt- und Tierschutz einbringen“, erklärte Tommy Klein.

Kulturfabrik sammelt Hilfsgüter für die Ukraine Wenn Krieg ausbricht, ist Hilfe prioritär. Unter diesem Motto läuft unter anderem in der Kulturfabrik eine Hilfsaktion für Menschen aus der Ukraine.

Ein Ziel des Familienministeriums ist es, die Menschen, die keine ehrenamtliche Aufgabe haben, dazu zu motivieren. Denn laut der Studie gibt es ein beträchtliches ungenutztes Potenzial. 69 Prozent derer, die nicht ehrenamtlich aktiv sind, zeigen Interesse an einem Engagement. „Was fehlt, ist das richtige Matching zwischen Angebot und Nachfrage“, sagte Corinne Cahen und kündigte diesbezüglich für den Sommer eine neue Online-Plattform an.

Wichtig ist aber auch eine proaktive Herangehensweise. Immerhin 23 Prozent der Befragten gaben an, einem ehrenamtlichen Engagement nicht abgeneigt zu sein, wenn sie direkt von einer Vereinigung gefragt würden.

Im Zusammenhang mit dem Ehrenamt spielt auch das Integrationsgesetz eine zentrale Rolle. Die Arbeiten an der Reform sind Cahen zufolge auf der Zielgeraden. Das Gesetz soll noch dieses Jahr eingebracht werden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.