Seit Monaten sorgt das Thema Arbeitszeitverkürzung für kontroverse Diskussionen. Nun hat Arbeitsminister Engel die mehrdeutigen Ergebnisse einer Studie vorgestellt.

Studie zur Arbeitszeitverkürzung

Warum kürzere Arbeitszeiten weder positiv noch negativ sind

Simone MOLITOR Seit Monaten sorgt das Thema Arbeitszeitverkürzung für kontroverse Diskussionen. Nun hat Arbeitsminister Engel die mehrdeutigen Ergebnisse einer Studie vorgestellt.

Eine Studie ohne eindeutiges Ergebnis: So lässt sich die vom Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) und der Uni Luxemburg im Auftrag des Arbeitsministeriums durchgeführte Studie über die Herausforderungen und Risiken einer Arbeitszeitverkürzung beschreiben. Laut Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) war dies ohnehin nicht das oberste Ziel. Sondern: „Mit diesem Papier soll die Debatte um die Arbeitszeitverkürzung auf eine rationale Ebene gebracht werden. Das Thema wurde viel zu emotional diskutiert“, sagte er am Dienstag bei der Vorstellung vor Journalisten.

Ohne fundierte Argumente kann man keine objektive Diskussion führen. Arbeitsminister Georges Engel (LSAP)

Eingangs erinnerte er daran, dass die Studie nichts mit „Vorwahlfieber“ zu tun habe und die Diskussion über eine Arbeitszeitmodulation bereits aufgekommen sei, als Belgien vor einem Jahr von der Vier-Tage-Woche sprach. Nachdem Dan Kersch (LSAP) die Frage später im Parlament aufgeworfen habe, sei eine Studie angedacht worden, „um zu analysieren, was die Arbeitszeitverkürzung bringt“. Ohne fundierte Argumente könne man keine objektive Diskussion führen.

Arbeitsmarkt soll seine Attraktivität behalten

„Es gibt nichts, was jetzt schon feststeht“, stellte Engel klar und wies darauf hin, dass es auch um die Frage gehe, wie der Luxemburger Arbeitsmarkt seine Attraktivität behalten könne. Angesichts der Tatsache, dass 44 Prozent der Arbeitnehmer jeden Tag aus dem Ausland nach Luxemburg kommen und außerdem 29 Prozent der in Luxemburg wohnhaften Beschäftigten nicht die luxemburgische Nationalität haben, sei dies ein wichtiger Punkt.

„Wenn wir über Arbeitszeitverkürzung reden, müssen wir dies in einem viel größeren Kontext tun. Wir haben einen Arbeitskräftemangel in Luxemburg. Stress und Depressionen nehmen zu. Es existieren nach wie vor Probleme hinsichtlich der Chancengleichheit. Noch dazu fehlt es an Ehrenamtlichen“, listete er auf. Gleichzeitig gab Engel zu bedenken, dass Luxemburg in puncto Gehälter immer weniger attraktiv werde, was dazu führe, dass sich mehr Beschäftigte fragen würden, ob sich die langen Anfahrtswege noch lohnen. „Wir müssen attraktiv bleiben, um Arbeitskräfte anzuziehen und auch hierzubehalten. Eine Überlegung ist sicherlich die Arbeitszeit.“

Keine eindeutig positiven Erfahrungswerte aus dem Ausland

Von den Erfahrungen aus anderen Ländern inspiriert, wurde schließlich die besagte Bestandsaufnahme - mit wenig aufschlussreichen Ergebnissen - in die Wege geleitet. Weder die Vor- noch Nachteile seien eindeutig, sagte Thuc Uyen Nguyen-Thi vom Liser. Eine generelle Arbeitszeitverkürzung auf den Weg zu bringen, sei deshalb schwierig.

Eine solche Reform muss begleitet sein von weiteren Maßnahmen und Gesetzen. Kompensierungen für Unternehmen sind eine Voraussetzung. Thuc Uyen Nguyen-Thi (Liser)

Die Beispiele aus ausgewählten Ländern wie Frankreich, Portugal, Deutschland, Korea oder Japan würden verdeutlichen, dass die Effekte nicht immer positiv seien oder zumindest nicht die gewünschte Wirkung zeigen würden, hieß es. Risiken könnten die Intensivierung der Arbeitsbelastung sein, atypische Arbeitszeiten sowie niedrigere Gehälter.

Um die Produktivität beizubehalten, könnten mehr Überstunden gefordert sein oder die Unternehmen müssten zusätzliches Personal einstellen, was sich bei dem derzeitigen Arbeitskräftemangel schwierig gestaltete und zudem zusätzliche Kosten bedeute. Noch dazu könnte der Prozess der Digitalisierung beschleunigt oder die Aktivität ausgelagert werden.

Arbeitszeiten in Luxemburg und in den Nachbarländern Belgien: 38 Stunden pro Woche, 20-24 Urlaubstage, 11 Feiertage. Tatsächliche Jahresarbeitszeit: 1.495 Stunden. Deutschland: 37,7 Stunden pro Woche, 24 Urlaubstage, 10-13 Feiertage. Tatsächliche Jahresarbeitszeit: 1.677 Stunden. Frankreich: 35 Stunden pro Woche, 30 Urlaubstage, 11 Feiertage. Tatsächliche Jahresarbeitszeit: 1.544 Stunden. Luxemburg: 40 Stunden pro Woche. 26 Urlaubstage, 11 Feiertage. Tatsächliche Jahresarbeitszeit: 1.677 Stunden. Die Luxemburger Gesetzgebung bietet unterdessen bereits jetzt die Möglichkeit einer Arbeitszeitverkürzung.

„Eine solche Reform muss begleitet sein von weiteren Maßnahmen und Gesetzen. Kompensierungen für die Unternehmen sind eine Erfolgsvoraussetzung“, lautete das Fazit von Thuc Uyen Nguyen-Thi.

Erst einmal nur eine Basisstudie

Der Arbeitsminister sprach abschließend von einer Basisstudie, die eine Reihe Aufschlüsse gebe. „Das kann man noch vertiefen, wir wollten die Analyse in einer ersten Etappe aber so breit wie möglich halten.“ Politische Schlüsse würden vorerst nicht gezogen. „Wir haben diese Studie vorgestellt, um eine Debatte zu starten, damit sich alle Parteien in Kenntnis der Sachlage positionieren können.“ Die LSAP etwa sei für die 38-Stunden-Woche.

Wenn eine Arbeitszeitverkürzung dazu führt, dass Menschen weniger krank werden, sollte uns dieses ganze Umdenken auch etwas wert sein. Arbeitsminister Georges Engel

Am Donnerstag wird das Dokument in der Arbeitskommission der Chamber vorgestellt. „Danach fungiert es als Arbeitsdokument. Je mehr darüber geredet und je breiter die Debatte geführt wird, desto besser. Wenn eine Arbeitszeitverkürzung dazu führt, dass Menschen weniger krank werden, sollte uns dieses ganze Umdenken auch etwas wert sein“, hielt Engel fest.

Reaktion auf Vorwürfe der UEL Die Studie sei der Regierung zuerst vorgelegt - und dann im Vorfeld der Pressekonferenz im ständigen Ausschuss für Arbeit und Beschäftigung (CPTE) präsentiert worden, stellte Arbeitsminister Georges Engel klar und reagierte damit auf Vorwürfe der UEL. Der Unternehmerverband hatte beklagt, vorab keine Einsicht in die Studienergebnisse bekommen zu haben, und deshalb seine Teilnahme an der kurzfristig einberufenen Sitzung abgesagt. Laut UEL habe der Minister die Studie zudem der LSAP-Fraktion noch vor dem Regierungsrat vorgelegt. Es sei normal, dass man sich in seiner Partei mit den bekannten Punkten auseinandersetze, jedoch habe niemand vorher Einblick in die Studie bekommen. Dass das Patronat dem Termin ferngeblieben sei, findet Engel schade und „nicht gut“. „Man könnte denken, sie würden sich der Diskussion einfach entziehen, weil sie meinen, so daran vorbeizukommen“, sagte er.

