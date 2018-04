Warum Journalisten Politiker werden

Der Wechsel von Medien in die Politik hat Tradition in Luxemburg. Aktuell haben sieben Abgeordnete und fünf Regierungsmitglieder eine mediale Vergangenheit. Und zu den Landeswahlen werden erneut Medienvertreter für Parteien antreten. Warum eigentlich?

Am Anfang war Tintin. „Er war der große Held, das Idol“, sagt Laurent Zeimet. Der heutige CSV-Generalsekretär war lange Zeit Journalist beim „Luxemburger Wort“, bevor er den Weg auf die Abgeordnetenbank am Krautmaart suchte. Doch eigentlich ist er immer zweigleisig gefahren, so Zeimet. Politik und Journalismus, zwei Welten, die für ihn eng miteinander verbunden sind. Die sich nicht gegenseitig ausschließen.

Bereits in jungen Jahren hat er seine eigene Zeitung publiziert: „d'Neiegkeeten vum Haus ...