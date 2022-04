Jean-Claude Wiwinius stellt mit Justizministerin Sam Tanson seinen Bericht zu den Bedürfnissen der Magistratur vor.

Justizwesen

Warum es so schwer ist, Richter zu finden

Annette WELSCH Jean-Claude Wiwinius stellt mit Justizministerin Sam Tanson seinen Bericht zu den Bedürfnissen der Magistratur vor.

Richter sind Mangelware geworden: 280 gibt es im Moment, zwischen 20 und 25 sollen pro Jahr eingestellt werden, zwischen 13 und 17 waren es in den vergangenen drei Jahren. Dabei gingen allein am Obersten Gerichtshof in den letzten Monaten acht von insgesamt 40 Richtern in Rente. Einige Richter wechselten auch auf andere Posten, wie zur Europäischen Staatsanwaltschaft.

Eines der Probleme ist, dass viele Anwälte nicht die luxemburgische Nationalität haben, und die ist nun einmal Grundvoraussetzung in der Magistratur. Denn nicht zuletzt muss ein Richter luxemburgisch, deutsch und französisch beherrschen. So gibt es einerseits nicht genug Anwärter, zum anderen schaffen nicht alle das Aufnahmeverfahren.

"In der Staatsanwaltschaft und der Polizei wurde massiv rekrutiert", erklärte Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng), “Es müssen aber auch genug Richter da sein, damit die Leute nicht das Gefühl haben, ihr Dossier würde schleppen." Ihr Vertrauen in die Justiz müsse erhalten bleiben.

Nobler Beruf mit Prestige

„Er ist einer der ganz noblen Berufe und dennoch ist Nachwuchs schwer zu finden“, stellte Tanson fest. „Wir wollten wissen, warum und haben auf Anregung des CSV-Abgeordneten Gilles Roth einen pensionierten Magistraten gefragt, ob er uns einen Bericht dazu erstellt.“

Allerdings wurde nicht irgendein Magistrat damit beauftragt, sondern der ehemalige Präsident des Obersten Gerichtshofs und des Verfassungsgerichts, Jean-Claude Wiwinius. Zwei Monate brauchte er für seine Erkundungen, am Mittwoch stellte er den Bericht vor. "Es stimmt nicht, dass kein Interesse da ist, es gab ein massives und es wurden auch viele rekrutiert. Aber die Arbeit nimmt einfach zu."

So steige die Zahl der Gerichtsverfahren und ihre Komplexität, denn es gebe immer mehr Anwälte, der Finanzplatz wachse und immer mehr Leute haben Rechtsschutzversicherungen und zögen wegen Bagatellen vor Gericht. Vor allem die Strafverfahren nähmen zu. „Der Bedarf ist gestiegen“, erklärte er. Nun müsse man abwarten, wie sich das Gesetz zur Effizienz der Justiz mit seinen vereinfachten Prozeduren, das vor kurzem in Kraft trat, auswirken wird.

Es müssen genug Richter da sein, damit das hohe Vertrauen in die Justiz erhalten bleibt. Sam Tanson

Wiwinius zeichnete aber auch Wege auf, die man betreten könnte. Zunächst brach er aber eine Lanze für den Beruf. "Richterinnen und Richter sind die dritte Staatsgewalt, sie sind unabhängig und keinem verpflichtet, sie können alleine arbeiten oder in Kammern, die Bereiche sind sehr vielseitig, es sind Spezialisierungen möglich, man kann aber auch Generalist bleiben und man kann leicht den Bereich wechseln", zählte er die Trümpfe auf.

Eine seiner Anregungen war, die Außendarstellung und Werbung zu verbessern, indem verstärkt schon an Lyzeen und Unis der Kontakt gesucht wird. Die Ausbildung der Attachés in Kommunikation müsste verbessert werden. Die Kollegen würden aber auch über Extraarbeiten klagen, wie Berichte schreiben an die Anti-Korruptionsbehörde Greco zum Beispiel.

Arbeitsdruck gewachsen, Lebensqualität leidet

Der Arbeitsdruck sei gestiegen und damit er sich nicht noch negativer auf die Lebensqualität auswirke, müsste ein psychologischer Dienst bei der Justiz geschaffen werden und die Personalverwaltung verbessert werden. Die viele Arbeit müsste auch adäquat vergütet werden. „Es gibt keine Nebeneinkünfte, wie in anderen Verwaltungen und Anwälte und Juruisten im Privatsektor verdienten wesentlich mehr.“

Auch bei den Arbeitsbedingungen müsste angesetzt werden. "Die Büros und auch die Gerichtssäle sind eng. Es gibt keine Cafeteria im Haus, keine Kantine, keine Kita." Es hapere an der Digitalisierung und der Modernisierung.

Zudem seien die Aufstiegsmöglichkeiten begrenzt, was viele junge Richter frustriere. „Ein Karrieresprung ist nur möglich, wenn ein Posten frei wird, wenn der vom Bereich her nicht passt, bleibt man hängen. Ein automatischer Aufstieg durch eine höhere Vergütung, ohne den Posten wechseln zu müssen, müsste möglich sein.“

Ein Karrieresprung ist nur möglich, wenn ein Posten frei wird. Jean-Claude Wiwinius

Man könnte auch daran denken, Anwälten aus dem Privatsektor, die mit 50 Jahren in Kanzleien ersetzt werden, die Möglichkeit zu bieten, in einer parallelen Filière und als Spezialisten in verschiedenen Bereichen einzusteigen. Pensionierte Magistrate könnten zudem für spezielle Missionen eingesetzt werden, ohne dadurch Posten zu blockieren.

Wiwinius zog die Schlussfolgerung: Eine Reihe Initiativen könnten schnell umgesetzt werden, andere bräuchten den legislativen Weg. Der Bericht geht nun an die Chefs der Justizabteilungen, Gespräche mit dem Richterverband laufen bereits.

