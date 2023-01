Die heimischen Landwirte sollen in Zukunft ihre Aktivitäten diversifizieren - wie das funktionieren soll, erklären die Parteien nun den Bauern.

Politik 6 Min.

Diversifizierung ist angesagt

Warum die Landwirtschaft nach einem zweiten Standbein sucht

Florian JAVEL Die heimischen Landwirte sollen in Zukunft ihre Aktivitäten diversifizieren - wie das funktionieren soll, erklären die Parteien nun den Bauern.

Wie wichtig die landwirtschaftliche Produktion und die Souveränität der EU-Lebensmittelproduktion sind, ist spätestens seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und der damit verbundenen Energiekrise der breiteren Öffentlichkeit bewusst geworden. Dass Luxemburg, ein Land, dessen Hälfte der gesamten Landesfläche landwirtschaftlich genutzt wird (130.000 Hektar), die wiederum zu 50 Prozent aus Grünland besteht, in Bezug auf Energie- und Düngemittelpreise der Teuerung stärker ausgesetzt war, wirft somit die Frage auf, wie lange das Großherzogtum es sich noch leisten kann, auf seine alleinigen Standbeine zu setzen: die Milch- und Rindfleischproduktion.

Eine Interpellation zur Diversifizierung der Landwirtschaft, die von der CSV in der Chamber initiiert wurde, sollte am Donnerstag Antworten darauf liefern, wie Luxemburg in Zukunft die Nachhaltigkeit seiner Landwirtschaft garantieren möchte. Denn, wer auf einem Bein steht, rutscht leichter aus, wie die CSV-Abgeordnete Martine Hansen in ihrer Rede illustrierte.

Aloyse Marx über die Architektur unserer Ernährungssicherheit Der Autor erläutert die strategische Aufgabe der Landwirtschaft und geht auf deren umweltbedingte Herausforderungen ein.

Denn obwohl 40 Prozent des Gesamteinkommens der Landwirtschaft aus der Milchproduktion stammen, stehen die heimischen Landwirte vor der Herausforderung, Ammoniakemissionen in Zukunft weiter zu reduzieren. Für Hansen allerdings noch lange kein Grund, „die Betriebe komplett auszubremsen“. Dem Sektor müssten viel eher „Alternativen aufgezeigt und ermöglicht werden“ - Stichwort Diversifizierung.

CSV über 100 Prozent Bio: „Weder realistisch noch sinnvoll“

Um die Nachhaltigkeit des landwirtschaftlichen Sektors zu gewährleisten und einen Risikoausgleich für die einzelnen Betriebe zu schaffen, solle nun die Politik die nötigen Rahmenbedingungen festlegen, so Hansen. Ginge es nach der CSV, wären genau 21 Maßnahmen dafür notwendig.



Viele Betriebe liegen mittlerweile in der Grünzone. Dort ist vieles, was als Alternative möglich wäre, nicht erlaubt. Martine Hansen (CSV)

Vor allem im Bereich des Obst- und Gemüseanbaus gibt es Luft nach oben, stellt Hansen fest. Luxemburg deckt fünf bis sechs Prozent seines Gemüsekonsums mit der Eigenproduktion ab. Zwei Prozent sind es beim Obst. Obwohl 100 Prozent nicht zu erreichen seien, betont Hansen, könnten laut dem Obstbauverein verstärkt Gewächshäuser gebaut werden, durch welche ein Selbstversorgungsgrad beim Gemüse von 35, respektiv 50 Prozent erreicht werden könnte. Genehmigungen zum Bau von Gewächshäusern müssten dementsprechend vereinfacht werden.

Die von Martin Hansen und der CSV angefragte Interpellation in der Chamber zur Diversifizierung der Landwirtschaft hat wohl die Weichen für den Agrargipfel gestellt, der nächste Woche stattfinden soll. Foto: Marc Wilwert

Hierbei seien die Kompensationsmaßnahmen ein Hindernis. „Viele Betriebe liegen mittlerweile in der Grünzone. Dort ist vieles, was als Alternative möglich wäre, nicht erlaubt“, kritisiert Hansen. Kompensationsmaßnahmen sollten dementsprechend auf „das strikte Minimum“ beschränkt werden.

Neben dem Obst- und Gemüseanbau stünden den Landwirten ebenso weitere Alternativen zur Verfügung, um ihre Aktivität zu diversifizieren, so Hansen: der Anbau von Tee, Champignons, Kürbissen, Elefantengras - und ebenso Hanf. Zusätzlich können sich Landwirte anhand der Installation von Fotovoltaikanlagen auf ihren Dachflächen ein zweites Standbein aufbauen. Auch wenn öfter die Infrastrukturen dafür fehlen, den produzierten Strom zu speichern.

Was die Bio-Landwirtschaft anbelangt, so verwies Hansen auf die Pläne der Regierung, auf 100 Prozent biologische Landwirtschaft umzusteigen. Das sei laut ihr „weder realistisch noch sinnvoll“. Konventionelle und biologische Landwirtschaft sollten nicht gegeneinander ausgespielt werden, so Hansen. Regionalität müsse ebenso konsequent unterstützt werden wie das Beratungssystem für die Umstellung von konventionellen Betrieben auf Bio.

Bald will niemand mehr Bauer werden Die Landwirte fühlen sich als Klimasünder an den Pranger gestellt und von der Politik nicht wertgeschätzt. Jetzt kommt auch noch das neue Agrargesetz.

Ausbau der Fleischproduktion nicht immer „populär“ oder „erwünscht“

Gusty Graas (DP) teilte in seiner Rede die Analyse Hansens. Insbesondere die Problematik rund um den Obst- und Gemüseanbau. Der Mangel an Arbeitskräften sei ebenso ein Faktor, der den Ausbau verhindere. Die ökonomische Situation in Osteuropa habe sich verbessert, wodurch es immer schwieriger werde, Arbeitskräfte anzulocken. Anderes Problem: „Sie haben in Luxemburg ein Anrecht auf einen Mindestlohn, müssen jedoch keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Somit verdienen sie mehr als der Luxemburger Mindestlohnbezieher“, gibt Graas zu bedenken.



Wir spüren, der politische Wille im Landwirtschaftsministerium ist nicht vorhanden, schneller in diese Richtung zu arbeiten. François Benoy (Déi Gréng) über Bio-Landwirtschaft

Dass Graas genau wie Hansen hervorhob, dass die Produktion von Schaf- und Ziegenfleisch Potenzial habe und trotz der momentan hohen Importe in Zukunft stärker priorisiert werden könnte, hinterfragte die LSAP-Abgeordnete Tess Burton. Es sei zwar wünschenswert, den Konsumenten eine größere Palette anzubieten, doch stehe die Bevölkerung dem Bau neuer Schlachthäuser nicht immer positiv gegenüber.

Die LSAP begrüße zudem, dass sich die Landwirtschaft für Außenstehende geöffnet habe. Innovation sei ein wichtiger Faktor für die Förderung der Diversifizierung, doch fehle es den heimischen Landwirten an zeitlichen Ressourcen, Innovationen voranzutreiben. Die Öffnung der landwirtschaftlichen Produktion für Quereinsteiger und Start-ups sei hierbei der richtige Weg.

Déi Gréng mit einem Seitenhieb gegen Minister Haagen (LSAP)

Déi Gréng leisteten sich bei der Interpellation einen Seitenhieb gegen den aktuellen Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP). In Bezug auf die Bio-Landwirtschaft sei das Potenzial nicht vollständig ausgeschöpft worden, kritisiert die Grünen-Partei. „Wir spüren, der politische Wille im Landwirtschaftsministerium ist nicht vorhanden, schneller in diese Richtung zu arbeiten“, sagt François Benoy. Obwohl Bio besser für „das Wasser, das Klima und die Tiere“ sei, als auch Luxemburg auf dem Podium der EU-Länder ganz oben stehe, in denen am meisten Bio konsumiert wird, so sei über die letzten Jahre eher auf Regionalität gesetzt worden. „Es ist zwar ein Kriterium, heißt aber nicht, dass das regionale Produkt qualitativ oder nachhaltig ist“, so Benoy.

Die Bauern wollen einen Lobbyisten, keinen Statthalter Der Premier betont zwar die Bedeutung der Agrarbranche. Doch mit konkreten Maßnahmen tut sich Blau-Rot-Grün schwer.

Die ADR und deren Redner Jeff Engelen thematisierten eine Problematik, das bis zu ihrer Intervention nicht angesprochen worden war: Bei den neuen Gütesiegeln für die heimischen Produkte handle es sich um eine „Mogelpackung“. Mit einem Beispiel aus der Fischzucht veranschaulichte der ADR-Abgeordnete seine Kritik: „Es ist keine Seltenheit, dass Fische mit einem Lkw von weit her nach Luxemburg importiert werden, um dann in einem heimischen Fluss eine gewisse Zeit zu verbringen. Das wird dann als heimisches Produkt vermarktet.“ Engelen warnte hierbei vor der Manipulation des Konsumenten, dessen Vertrauen eigentlich der Schlüssel zur Diversifizierung der Landwirtschaft darstelle.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Lebensmittelsicherheit wieder zu einem zentralen Begriff in der Öffentlichkeit geworden. Foto: dpa

Um diese voranzutreiben, sieht Myriam Cecchetti (Déi Lénk) als Voraussetzung, dass der Sektor sich vom Teufelskreis der Wachstumslogik der letzten Jahrzehnte loslöst: Die Betriebe hätten sich spezialisiert, intensiviert, seien größer geworden und hätten auf Maschinen und Automatisierung gesetzt. Und das alles, aufgrund der Subventionspolitik der Regierung. „Urban Farming“, „Solidarische Landwirtschaft“, „Agrivoltaismus“ - so heißen unter anderem die neuen landwirtschaftlichen Alternativen, die zur Diversifizierung des Sektors führen sollen.

Im Endeffekt kennen die Bauern ihre Möglichkeiten am besten. Marc Goergen, Piratepartei

Dass die Landwirte nur ungenügend über das Thema Diversifizierung aufgeklärt sind, unterstrich Cecchetti. Es solle somit verstärkt auf Aus- und Weiterbildungen gesetzt werden, um bestimmte Philosophien und Praktiken stärker an Landwirte zu vermitteln.

Eine Einstellung, die die Piraten allerdings nicht in der Form teilen. Ziel der Diversifizierung sei es nicht, den Landwirten „von oben herab“ vorzugeben, was diese anbauen sollen. „Im Endeffekt kennen die Bauern ihre Möglichkeiten am besten“, findet Marc Goergen. Um den Landwirten unter die Arme zu greifen, sollten mehr Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, indem saisonale Arbeitsmaßnahmen ergriffen werden, um für Menschen einen Anreiz zu schaffen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.