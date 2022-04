Die Geburtsstaion im CHdN macht provisorisch zu. Dabei ist das Problem lang bekannt.

Warum die Ettelbrücker Maternité vorerst schließt

Annette WELSCH

Es schlug im Norden ein wie eine Bombe: Seit Montag ist die Maternité in Ettelbrück vorübergehend geschlossen. Das teilte der Verwaltungsrat des Centre hospitalier du Nord (CHdN) am Sonntagabend mit.

Damit habe man auf die Forderung der Anästhesisten und Gynäkologen reagiert, sich mit dem Krankenhausgesetz von 2018 konform zu setzen, heißt es. Denn infolge eines vorübergehenden Mangels an Fachärzten sei das gute Funktionieren der Maternité nicht mehr gewährleistet.

Tatsächlich hatten die Anästhesisten dem Krankenhaus das Messer auf die Brust gesetzt und verlangt, dass bis spätestens zum 31. März eine dem Krankenhausgesetz entsprechende Lösung gefunden wird und Kinderärzte zur Verfügung stehen.

Denn das Gesetz verlangt für eine Maternité, die weniger als 1.500 Geburten pro Jahr aufweist, dass rund um die Uhr Gynäkologen und Anästhesisten für die Versorgung der Schwangeren und Gebärenden sowie Kinderärzte für die Neugeborenen auf Abruf bereitstehen. Sie müssen „dans des délais compatibles avec l’impératif de sécurité“ anwesend sein.

Schon 2014 gab es einen Eklat

Das Problem ist seit langem bekannt. In Luxemburg-Stadt stehen mit der offiziell einzigen neonatologischen Abteilung im CHL sowie der geduldeten in den Hôpitaux Robert Schuman auf dem Kirchberg auf Neugeborene spezialisierte Ärzte - so genannte Neonatologen - für die Geburtshilfe zur Verfügung.

Die Maternité im CHdN, aber auch die im Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) in Esch/Alzette sind dagegen auf die Kinderärzte angewiesen, die neben ihrer Praxis gewillt sind, Bereitschaftsdienste in der Klinik zu leisten. Dazu gesetzlich verpflichtet sind sie nicht.

Seit mehreren Jahren weisen die niedergelassenen Kinderärzte nicht nur im Norden des Landes darauf hin, dass sie diesen Typ der Versorgung nicht leisten können und wollen. Bereits im November 2014 sorgten sie für Aufruhr, als sie ankündigten, dass sie die Bereitschaftsdienste im CHdN und im CHEM zum 31. Dezember aufkündigen wollen.

Das sind Probleme, die man nicht von heute auf morgen löst. Paulette Lenert

Sie hatten damals bereits seit Jahren auf den Notstand in der kinderärztlichen Versorgung hingewiesen. Eine grundsätzliche Lösung dafür, wie landesweit Neugeborene rund um die Uhr und zeitnah von darauf spezialisierten Ärzten versorgt werden können, wurde aber vor sich hergeschoben.

800 Geburten pro Jahr

Rund 800 Geburten verzeichnet die Maternité in Ettelbrück jedes Jahr. Bislang haben die Gynäkologen die Risikoschwangerschaften zur Geburt ins CHL geschickt, in Notfällen kam der SAMU néonatal in den Einsatz: Im Schnitt zweimal pro Monat wurden so Schwangere oder Mütter mit Neugeborenen in Anwesenheit eines Neonatologen ins CHL transportiert. Es kann aber auch zu Situationen kommen, wo sich eine Risikogebärende mit Wehen in der Maternité meldet und dann keine Zeit mehr ist, das Kind in utero zu transferieren.

Die Anästhesisten können dann zwar im Notfall die Erstversorgung eines Neugeborenen gewährleisten, sie können aber nicht wie Neonatologen die Intensivbetreuung gewährleisten oder sind dafür ausgebildet, zu entscheiden, wann ein Neugeborenes Intensivbetreuung braucht. Dazu kommen die Situationen, wo sich der Anästhesist gleichzeitig um die Mutter und das Neugeborene kümmern muss, wenn kein Kinderarzt verfügbar ist.

„Wir geben zu, dass das ein potenzielles Risiko ist und es nicht konform zum Gesetz ist. Es ist evident, dass so schnell wie möglich eine Lösung, um die bestmögliche Betreuung bieten zu können, nicht nur im Norden, sondern national gefunden werden muss. Alleine kann das CHdN diese Verantwortung nicht mehr tragen“, heißt es von Seiten des CHdN-Generaldirektors Dr. Paul Wirtgen.

Wir geben zu, dass das ein potenzielles Risiko ist. Dr. Paul Wirtgen

Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) sagte gestern auf RTL: „Das sind Probleme, die man nicht von heute auf morgen löst. Es geht um die Problematik der Bereitschaftsdienste generell.“ Man suche nach einer pragmatischen Lösung mit anderen Spitälern. Ein weiterer Weg sei, den SAMU néonatal auszubauen, denn dieselbe Problematik stelle sich im Süden.

Angst vor definitiver Schließung

Der Aufruhr im Norden und die Sorgen um das Überleben der Maternité sind jedenfalls groß: Während die Gynäkologen in Ettelbrück ihre Patientinnen zur Geburt Richtung Maternités in der Stadt orientieren und auf eine kurze Schließung hoffen, damit Patientinnen nicht dauerhaft abspringen, fürchten Hebammen um ihre Jobs.

Die Nordabgeordneten von CSV und der DP verlangen derweil schnelle politische Antworten und Garantien von Lenert. André Bauler (DP) will in einer erweiterten Frage wissen, wie lange die Maternité geschlossen bleibt und mit welchen Maßnahmen weiterhin medizinische Qualitätsleistungen im Norden garantiert werden. „Eine permanente Schließung der Geburtsklinik Ettelbrück kommt für uns nicht in Frage“, schreibt die DP-Norden in einer Mitteilung.

Die CSV möchte in einer dringenden Frage wissen, ob die Ministerin eine Zentralisierung befürworte und ob eine Gesetzesänderung angestrebt werde. „Wenn auch nur vorübergehend, so ist die Aussetzung der entsprechenden medizinischen Dienstleistungen für Frauen und Neugeborene vollkommen inakzeptal“, heißt es in einer Mitteilung.

Kurzfristig müsse schnellstmöglich die Personallücke geschlossen werden - das sei in der jetzigen Situation die einzig richtige Herangehensweise. Langfristig könne und müsse auch auf gesetzgeberischer Ebene nachgebessert werden. „Die Regierung muss handeln. Sofort!“

