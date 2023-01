Aus dem Jahr der Krisen scheidet das Parlament stärker, offener und transparenter als je zuvor, zeigte sich Parlamentspräsident Etgen überzeugt.

Neujahrsempfang in der Chamber

Warum die Demokratie nicht in der Defensive sein muss

Florian JAVEL Aus dem Jahr der Krisen scheidet das Parlament stärker, offener und transparenter als je zuvor, zeigte sich Parlamentspräsident Fernand Etgen beim Neujahrsempfang der Chamber am Montag überzeugt.

Chamberpräsident Fernand Etgen (DP) kann es mit Zuversicht sagen: Das Parlament geht aus dem Krisenjahr 2022 stärker, offener und transparenter hervor als jemals in der Vergangenheit. Stark sei die Chamber vor allem, weil sie auch in Zeiten der Pandemie das demokratische Zentrum des Landes blieb. Offen, weil sie den parlamentarischen Dialog mit den Bürgern aufrecht hält und diese in den politischen Prozess einbindet. Transparent, da mit der „déclaration des intérêts financiers“ und der Einführung des Transparenzregisters bedeutende Schritte in die richtige Richtung unternommen wurden.

Das sei aber nicht die Hauptbotschaft, die die Chamber den Bürgerinnen und Bürgern des Landes vermitteln möchte, meinte Etgen am Neujahrsempfang des Parlaments am Montag. „Sondern, dass wir uns nicht nur zufrieden auf die Schulter klopfen wollen, denn die Demokratie steht immer wieder vor neuen Herausforderungen.“ Weswegen der Chamberpräsident engagiert sei, die aktuelle positive Dynamik der Institution weiterhin zu vertiefen.

Wenn das neue Jahr beginnt, könne man entweder auf das Vergangene zurückschauen oder nach vorne, gab Etgen zu bedenken. Mit seiner Rede am Neujahrsempfang bewies der erste Bürger des Landes, dass der Blick nach hinten den Blick nach vorne wesentlich beeinflusst. Weswegen der Chamberpräsident mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann.

Die Demokratie braucht nicht in der Defensive zu sein. Chamberpräsident Fernand Etgen (DP)

Bürgerbeteiligung macht nicht nur Chamber stärker, sondern die ganze Gesellschaft

Als Prämisse für die Stärke des Parlaments galt in der Rede des Chamberpräsidenten vor allem die Offenheit des Hauses der Demokratie. Die Chamber sei stark, weil sie auf ihre Partner zählen könne, unter anderem auf den Ombudsman für Kinder und Jugendliche, den Rechnungshof und das Zentrum für Gleichbehandlung. „Danke, dass Sie sich für Transparenz und die Rechte unserer Bürger einsetzen“, wendete sich Etgen am Montag an die eben genannten Partner.

Vor allem aber sei die Einbindung der Bürger in den parlamentarischen Dialog über die letzten Jahre von immer mehr Wichtigkeit geprägt. Das Parlament sei nicht nur eine Institution, wo die Menschen repräsentiert werden, sondern eine, wo sie ständig mit eingebunden werden und mitarbeiten können. „Das macht nicht nur die Chamber, sondern auch unsere Gesellschaft stärker.“

Chamberpräsident Fernand Etgen (2. v. l.) erhebt sein Glas beim Empfang in der Chamber auf das bevorstehende neue Jahr. Begleitet wird er dabei von Marc Spautz (CSV, r.), Djuna Bernard (Déi Gréng, 2. v. r.) und Gilles Baum (DP, 3. v. r.). Foto: Guy Jallay

Über das letzte Jahr hinweg habe das Parlament dementsprechend verstärkt den Kontakt zu den Bürgern gesucht: Tag der offenen Tür im Parlament, öffentliche Anhörungen von Petitionen, die Konferenz über die Zukunft Europas, der Klimabürgerrat, aber auch jugendbezogene Initiativen in Form des Hearings des Jugendparlaments, des Jugendkonvents oder des Zuges der Demokratie.

Auch 2023 soll Demokratie im Land weiterhin großgeschrieben werden. Etgen nannte in dem Kontext drei Termine, die dieses Jahr die Menschen rund um das Thema Demokratie versammeln werden. Mit einem kulturellen Programm und einem Volksfest in Ettelbrück, einer Ausstellung im Nationalarchiv und durch mehrere Publikationen soll das Jubiläum der Verfassung von 1848 gebührend gefeiert werden. Passend dazu soll der neue Verfassungstext, nachdem die Chamber die vier Kapitel der Reform Ende letzten Jahres durchgewunken hatte, am 1. Juli in Kraft treten.

Fernand Etgen über die angespannte Lage in Brasilien „Die Situation beweist, dass man sich im Alltag für Demokratie einsetzen muss. Die Chamber steht für den Erhalt der Demokratie, es steht dem Parlament also eine besondere Rolle zu“, kommentierte Etgen die aktuelle Situation in Brasilia, wo radikale Anhänger des Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro am Sonntag das Regierungsviertel in der Hauptstadt Brasiliens gestürmt hatten. Vor allem sei beunruhigend, dass Parlamente, die die Bürger repräsentieren sollen, die erste Zielscheibe seien. „Das macht mir Sorgen“, sagt Etgen.

„Die ukrainische Flagge wird wehen, bis es zu einem gerechten Frieden kommt“

Ein anderer für 2023 relevanter Termin: das 100 Jahre-Jubiläum der Errichtung der „Gëlle Fra“ auf der „Place de la Constitution“. „Mit diesem Termin möchten wir die Erinnerungskultur hervorstreichen, die wir auch 2023 hochhalten werden. Damit gedenken wir den Menschen, die gestern hier im Land und heute in der Ukraine ihr Leben für die Freiheit riskiert haben.“

Solidarität mit der Ukraine hat die Chamber 2022 über immer wieder bewiesen. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges weht die ukrainische Flagge vor dem Parlamentsgebäude. Eine symbolische Geste, die auch im neuen Jahr fortgeführt werden soll, laut Etgen: „Die Flagge wird weiter vor dem Parlament wehen, bis es zu einem gerechten Frieden kommt.“

Denn die Chamber steht für pluralistische Werte der Freiheit und der Demokratie, betonte der Chamberpräsident immer wieder am Montag. Weswegen er die Gelegenheit nutzte, eine Botschaft „den Gegnern der Freiheit“ zu vermitteln. „Angstmacher, Einschüchterer und autoritäre Herangehensweisen kriegen von uns eine ‚fin de non-recevoir‘. Die Demokratie braucht nicht in der Defensive zu sein.“

„Gut arbeiten“, so lautete das Leitmotiv der Rede von Generalsekretär Laurent Scheeck. Foto: Guy Jallay

Verwaltung als Herz und Seele des Parlaments

Dass die Chamber so effizient und transparent funktioniert, wie sie es tut, hängt heute von 151 Mitarbeitern ab, die innerhalb der Verwaltung „mit viel Energie, Präzision, Savoir-faire und Fingerspitzengefühl“ arbeiten, lobte Generalsekretär Laurent Scheeck am Montag seine Mitarbeiter. Ein Personalschlüssel, der seit 2006, als es nur 60 Mitarbeiter gab, nicht aufhört zu wachsen. Auch nicht 2023, laut Scheeck. „Nächstes Jahr wird es sich mit unserem neuen Budget und unserem Personal gut arbeiten lassen.“

„Gut arbeiten“ ließe es sich in der Chamber sowieso. Und das aus verschiedenen Gründen: kooperatives Arbeiten, Delegieren von Verantwortung, Balance zwischen Arbeits- und Privatleben, Homeoffice, Teambuilding, Weiterbildungen … Auf die Motivation der Kollegen komme es an und die werde innerhalb der Verwaltung aufgrund der genannten Maßnahmen großgeschrieben.

Wir haben uns in den letzten Jahren ein besseres Bild von uns gemacht, 2023 können wir also weitermachen mit unseren Fortschritten. Laurent Scheeck, Generalsekretär des Parlaments

Für die Verwaltung des Parlaments gelte es vor allem, sich immer wieder neu zu evaluieren. „Wir haben uns in den letzten Jahren ein besseres Bild von uns gemacht, 2023 können wir also weitermachen mit unseren Fortschritten“, so Scheeck. Was die Chamber über sich rausgefunden hat? Je mehr in die Verwaltung investiert wird, desto niedriger die Betriebskosten. Vor allem durch den begonnen Digitalisierungs- und Transparenzprozess, den die Verwaltung zurzeit durchläuft und der „unsere Arbeit und unser Leben vereinfachen wird“, betont Scheeck.

Mit der gewonnenen Motivation und den großen Fortschritten innerhalb der Verwaltung sei es absehbar, wann das Arbeitsprogramm der Administration mit ihren Objektiven und Werteprojekten fertig werden soll: Im März soll das „Kollektivwerk“ nun erscheinen.

Fernand Etgen über den Wahlkampf und seine eigene Zukunft Chamberpräsident Etgen kündigte gegenüber dem „Luxemburger Wort“ an, im neuen Jahr an die Parlamentarier appellieren zu wollen, auch in Zeiten des Wahlkampfs weiterhin eine kollegiale Umgangsart zu pflegen. „Vor allem auf den respektvollen Ton wird es in diesen Zeiten ankommen.“ Dass der Ton, vor allem in den letzten Wochen, unter Politikern immer harscher geworden ist, überrascht Etgen jedoch nicht. „Das war immer so zu Wahlkampfzeiten, dass die Atmosphäre etwas angespannt ist.“ Über seine persönliche Zukunft berichtete der DP-Politiker, weiterhin das Amt des Chamberpräsidenten nach den Wahlen bekleiden zu wollen, er könne sich aber auch ein anderes politisches Amt vorstellen – welches, verriet er nicht. „Aber der Posten als Chamberpräsident hat mir besonders gut gefallen. Ich möchte auf jeden Fall weitermachen.“

