Die Beheizung von öffentlichen Gebäuden erfolgt größtenteils mit fossilen Energien - das soll sich aber ändern.

Heizsystem in staatlichen Gebäuden

Warum der Staat beim Heizen kein Vorreiter ist

Seit dem ersten Januar dürfen bei neuen Gebäuden keine Gasheizungen mehr vorgesehen werden. Es soll prioritär auf Wärmepumpen gesetzt werden, während bei älteren Gebäuden hybride Heizsysteme anerkannt werden, die größtenteils auf ökologische Lösungen setzen. Und auf Gas oder Öl nur zurückgreifen, wenn andere Energiequellen nicht ausführbar sind. Wie sieht es bei den öffentlichen Gebäuden aus, die auch große, teils fossile, Energiekonsumenten sind, wollte die Linken-Abgeordnete Myriam Cecchetti von Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) wissen.

1.600 Gebäude besitzt die Administration des bâtiments publics derzeit, die sie mit Ausnahme von 180 Wohnhäusern, die von der Fondation pour l’accès au logement betreut werden, verwaltet und unterhält. 760 Gebäude werden direkt von 510 Gasheizungen versorgt, 305 Gebäude von 200 Ölheizungen, während 140 an ein städtisches Heiznetz, das mit Gas funktioniert, angeschlossen sind sowie weitere 65 an ein städtisches Heiznetz, das mit erneuerbaren Energien unter Unterstützung von Gas.

Die anderen circa 330 Gebäude werden mit Holz, mithilfe einer Wärme- oder Strompumpe beheizt oder haben keine Heizung. Da die Heizkosten von den Nutzern der Gebäude beglichen werden, kann die Administration des bâtiments keine Angaben dazu machen, schreibt der Minister. Die jüngste Gas-Heizanlage wurde im Untersuchungsgefängnis Uerschterhaff in Sassenheim eingebaut, das aber auch über thermische Solarkollektoren verfügt. Die letzte Ölheizung wurde 2011 in Larochette beim neu gebauten Standort des Service national de la jeunesse eingebaut.

Ein Sanierungsplan ist geplant

Generell werde jeder Neubau mit einer Wärmepumpe versehen, wie die Verordnung vom Juni 2021 es als Referenzheizung ab 2023 für alle neuen öffentlichen Gebäude vorsieht. Das heißt, dass jeder seit dem 1. Januar 2023 beantragte Neubau keine Heizung auf Basis fossiler Energien mehr haben darf.

Gibt es denn eine Strategie zum Ersetzen von Heizsystemen, um Heizkosten für fossile Energien zu sparen? Ja, die energieintensivsten Gebäude werden prioritär saniert und in kleineren Gebäuden werden fossile Heizsysteme ersetzt, sobald sie ausgedient haben. In Ausnahmefällen muss das eingebaute Heizsystem mit fossilen Energien unterstützt werden. Aufgrund der neuen EU-Energieeffizienz-Direktive, die in diesem Jahr erwartet wird und eine Pflicht vorsieht, öffentliche Gebäude energetisch zu sanieren, werde die Administration des bâtiments publics einen Renovierungsplan dazu erstellen, stellt Minister Turmes in Aussicht.

