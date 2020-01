Beim staatlichen Bauträger stapeln sich mittlerweile Anträge von 3.000 Familien. Eine Besserung der Lage ist schnell nicht in Sicht.

Warteliste beim Fonds du logement wird immer länger

(jt) - Die Warteliste beim staatlichen Bauträger Fonds du logement ist in den vergangenen Monaten abermals länger geworden. "Momentan haben wir 3.000 Haushalte auf der Warteliste", erklärte der neue Direktor des Wohnungsbaufonds, Jacques Vandivinit, am Donnerstagmorgen bei "RTL Radio Lëtzebuerg".

Weil die Immobilienpreise in Luxemburg im Vorjahr enorm gestiegen sind, gestaltet sich die Suche nach einer leistbaren Wohnung auch für Besserverdiener immer schwieriger. Unter den Antragstellern beim Fonds du Logement befinden sich demnach immer mehr Familien aus der Mittelschicht, sagte Vandivinit.

Der Fonds du logement bemühe sich, die geplanten Wohnungsbauprojekte so schnell wie möglich fertigzustellen. In den nächsten fünf Jahren will der Bauträger 600 Wohnungen errichten, so der Direktor. Langfristig – in den kommenden zehn bis 15 Jahren – sollen 4.000 Wohnungen dazu kommen, wie Vandivinit Anfang Dezember in einem "Wort"-Interview erklärte.