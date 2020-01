Der Bericht zur Personalpolitik und zum Finanzmanagement am großherzoglichen Hof wird am Freitagmittag online veröffentlicht.

Waringo-Bericht: Das Warten hat ein Ende

Danielle SCHUMACHER Der Bericht zur Personalpolitik und zum Finanzmanagement am großherzoglichen Hof wird am Freitagmittag online veröffentlicht.

Die Informationen dringen nur häppchenweise nach draußen. Dass Premierminister Xavier Bettel (DP) den langjährigen Direktor der Inspection générale des finances, Jeannot Waringo, beauftragt hat, einen Bericht über das Personalmanagement und das Finanzgebaren des großherzoglichen Hofes zu erstellen, war zunächst nur aus den Medien zu erfahren.



Das Onlinemagazin Reporter berichtete im August über den eher ungewöhnlichen Vorgang. Und auch in der Folge hielt sich der Premier bedeckt.



Vor wenigen Tagen sickerte schließlich durch, dass der Sonderbeauftragte seinen Bericht fertiggestellt und an den Premier übermittelt habe. Am Mittwoch bestätigte das Staatsministerium auf Nachfrage, dass der Bericht am 31. Januar im Rahmen der wöchentlichen Kabinettssitzung vorgestellt, anschließend dem Parlament übergeben und auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird. Das Dokument soll gegen 12 Uhr auf dem Online-Portal der Regierung veröffentlicht werden. Premier Bettel wird nicht direkt Stellung beziehen.

Am Donnerstag war der Waringo-Bericht auch Thema bei der Sitzung der Conférence des Présidents der Chamber. Auf Nachfrage erklärten Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) und der Vorsitzende der Verfassungskommission, Mars Di Bartolomeo (LSAP), dass Premier Bettel den Bericht am Mittwoch, dem 5. Februar, zusammen mit Jeannot Waringo im Institutionenausschuss vorstellen werde.

Wie es dann genau weitergeht, ist noch nicht gewusst. Obwohl der Inhalt noch nicht bekannt ist, sorgt der Bericht seit Tagen für Aufregung. Am Montag hatte Großherzog Henri sich in einem öffentlichen Brief schützend vor seine Frau gestellt, weil sie wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei der Personalpolitik der Cour grand-ducale immer wieder in die Kritik geraten war.



Mit diesem eher ungewöhnlichen Schritt hatte er eine neuerliche Diskussion ausgelöst. Konkret geht es darum, ob der Inhalt des Schreibens rein privater, oder doch eher öffentlicher Natur ist, und ob darin eine politische Botschaft überbracht wird oder nicht.



Als Staatschef muss der Großherzog laut Verfassung die Regierung vorab informieren. Mitteilungen müssen von einem Regierungsmitglied gegengezeichnet werden. Aus dem Staatsministerium hieß es, dass es sich um eine private Botschaft handele und folglich keine Gegenzeichnung erforderlich war.



Die Verfassungsexperten sehen dies anders. Auch der Journalistenverband ALJP hatte den Brief kritisiert.