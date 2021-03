Schnelltests sollen die Schulen sicherer machen. Das Bildungsministerium erklärt, wann welche Tests zum Einsatz kommen werden.

Wann kommen die Schnelltests in den Schulen?

CO2-Detektoren und Schnelltests sollen die Schulen sicherer machen. Doch in den Grundschulen sind die CO2-Geräte noch nicht flächendeckend angekommen.

Auf Nachfrage des „Luxemburger Wort“ erklärte das Bildungsministerium am Mittwoch, die Auslieferung und Installierung der CO2-Detektoren befände sich in der Umsetzung. Spätestens Ende kommender Woche sollen alle Grundschulen entsprechend ausgestattet sein. In den Sekundarschulen ist die Auslieferung der Geräte bereits abgeschlossen.

Schnelltests für Laien: Selbst ist der Patient Antigen-Schnelltests dürfen derzeit nur von geschulten Personen durchgeführt werden. Tests für Laien könnten aber eine wichtige Rolle übernehmen

Auch die Schnelltests sollen noch diesen Monat zum Einsatz kommen. Den Anfang machen die Kompetenzzentren. Laut dem Bildungsministerium sollen dort Mitte kommender Woche (Woche vom 8. März) Schnelltests zur Verfügung stehen.

Dabei handelt es sich um Abstriche, die im Hals-Nasen-Bereich gemacht werden - dieselben Tests, die auch im Sportbereich gemacht werden. Das Personal, das die Abstriche vornimmt, erhalte noch diese Woche im Laboratoire national de santé (LNS) eine entsprechende Schulung, so das Bildungsministerium.

In der Woche des 15. März würden die Wohnstrukturen der "Aide à l’enfance et à la famille" mit diesen Tests ausgestattet.

In den letzten beiden Märzwochen starten in einzelnen Schulen Pilotphasen fir Antigen-Schnelltests. Nach den Osterferien sollen alle Schulen mit Schnelltests ausgestattet werden. Vorher lanciert das Bildungsministerium eine Schulungs- und Informationskampagne für Schüler und Lehrer.

