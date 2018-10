Wahlprogramme im Vergleich: Ist es egal, wen man wählt?

Ist es wirklich egal, wen man wählt? Wie unterscheiden sich die Parteien, wo gibt es Überschneidungen? Im Wahlprogramm-Check werden die Parteivorstellungen thematisch verglichen und zerpflückt. Eine Orientierungshilfe.

Mehr Geld oder einfach nur mehr Zeit für Familien? Wie geht es weiter mit der Bildung? Was tun Parteien, um nachhaltig das Land weiterzubringen? Wohin soll sich Luxemburg entwickeln? Was passiert mit der Luxemburger Sprache?... Fragen auf Fragen! Doch wo findet der Wähler Antworten? Ein Blick in die Wahlprogramme verrät, was Politiker und Parteien sich vornehmen, wenn sie in die Regierungsverantwortung kommen. Schnell erkennt man, wo die Gemeinsamkeiten aufhören.



Doch was sie alle eint, ist das Versprechen, das Beste für das Land zu wollen ...